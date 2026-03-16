Россия перебрасывает элиту ВДВ: Сырский заявил об изменении основного направления удара

Россия перебрасывает элитные подразделения ВДВ и морской пехоты на юг для противодействия контратакам ВСУ.

Российские войска концентрируют силы на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, kremlin.ru

Запорожское направление в настоящее время является основным направлением удара российской армии. Именно здесь противник концентрирует значительное количество сил и техники. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, российские войска пытаются проводить наступательные действия сразу на нескольких участках — в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого и Варваровки.

"Интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями", — говорится в сообщении.

Сырский отметил, что украинские подразделения получат дополнительное усиление боеприпасами, беспилотниками, наземными роботизированными комплексами и другими материально-техническими средствами. Основной задачей остается удержание занятых позиций, нанесение максимальных потерь противнику и перехват инициативы на поле боя.

"Искренне благодарен солдатам, сержантам и офицерам, которые неустанно работают, чтобы сдерживать и уничтожать российского агрессора", — написал Сырский.

ВСУ остановили продвижение оккупантов

Украинским военным удалось сдержать наступление российских сил на Запорожском направлении и укрепить оборонительные позиции. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций 128-й тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" Александр Курбатов, передает Эспресо.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря слаженной работе нескольких подразделений Сил обороны, действующих совместно на этом участке фронта.

Курбатов также отметил, что Запорожье остается одной из ключевых целей российского командования. Еще прошлым летом оккупанты заявляли о намерении продвинуться к городу, однако реализовать эти планы им не удалось.

В то же время российская армия изменила тактику действий. Вместо массированных штурмов с большим количеством техники противник все чаще использует небольшие штурмовые группы.

Такие подразделения пытаются продвигаться вдоль береговой линии бывшего Каховского водохранилища, где густая растительность — ивы и кустарники — позволяет скрытно перемещаться.

Несмотря на значительные потери, российские войска продолжают атаковать. В то же время украинские силы усилили удары по логистике противника, что положительно сказывается на общей ситуации на фронте.

РФ перебросила элитные подразделения на юг

Военное командование России также перебросило элитные подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты с Покровского направления и района Доброполья на южный участок фронта. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, такое решение было принято после успехов украинских сил на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

В отчете отмечается, что российское командование не впервые применяет подобную тактику — перебрасывает элитные подразделения на те участки фронта, где украинские силы переходят к контратакам или локальным наступательным действиям.

На южное направление, в частности, были переброшены подразделения 76-й дивизии ВДВ РФ. Именно эта дивизия в марте 2022 года входила в Бучу в Киевской области.

"Эти подразделения ВДВ сейчас также участвуют в отражении украинских контратак, начавшихся в конце января и начале февраля 2026 года", — говорится в отчете ISW.

Риски для Гуляйполя

Российская армия активизировала боевые действия на юге Украины, что может быть частью более широкого оперативного замысла. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в комментарии Фокусу.

По его словам, существуют риски для города Гуляйполе.

"Существуют риски потери Гуляйполя, где наших позиций осталось немного, с последующим продвижением врага в обход Орехова. Общий замысел – ликвидация Ореховского района обороны ВСУ и продвижение в сторону Запорожья", – пояснил Попович.

В то же время эксперт подчеркнул, что нынешние бои не свидетельствуют о начале нового масштабного наступления.

"Нет нового наступления – это лишь продолжение старого, которое началось на юге после потери нами Угледара, а на востоке продолжается от Авдеевки. Если говорить о юге, то враг там наращивает усилия, но пока – чтобы нас остановить", – резюмировал Попович.

Ситуация остается сложной

По данным аналитиков проекта DeepState, ситуация в районе Гуляйполя остается напряженной.

"Враг затягивает туда большое количество пехоты, перебрасывает дополнительные силы и активно действует в глубине территории, в частности, в районе Железнодорожного, Староукраинки и Святопетровки", – отмечают эксперты.

В то же время Силы обороны продолжают зачистку на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

"Украинские бойцы продолжают действовать на участке от Тернового до Солодкого. В частности, продолжаются активные бои за село Березовое. На других участках проводятся поисково-ударные операции против пехоты противника и техники, которая обеспечивает пехоту подкреплением или осуществляет логистику, в частности, в тылу", – добавляют аналитики.

Также, по их словам, российские войска пытаются не только удержать занятые позиции, но и продвигаться вглубь украинской территории.

"Не секрет, что в процессе зачистки участвуют десантно-штурмовые войска. Здесь бойцы подчеркивают эффективность привлечения данного рода войск, которые выстроили более четкий и продуктивный процесс работы и планирования, в частности, взаимодействие со штурмовыми подразделениями, совместно работающими над зачистками", – подчеркивают в DeepState.

Почему Запорожье является ключевой целью для РФ

Город Гуляйполе в Запорожской области в настоящее время почти полностью находится под контролем российских войск. В то же время ситуация остается под контролем украинских сил. Об этом в интервью проекту Радио Свобода сообщил командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

По его словам, нынешнее развитие событий частично соответствует общему плану действий украинского командования.

"частично входит в общий замысел", и вскоре "все поймут, почему именно так складывается ход событий".

Филатов также отметил, что ситуация в районе Гуляйполя остается очень динамичной. По уровню напряжения она напоминает обстановку, которая ранее наблюдалась на Добропольском направлении.

"Это очень динамично, ситуацию можно сравнить с ситуацией на Добропольском направлении, которая была более-менее стабилизирована, но там напряжение не снято полностью. Здесь примерно то же самое".

О личности: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

