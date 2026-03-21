ВСУ могут контратаковать врага: эксперт назвал направление

ВСУ зачистили более 400 квадратных километров в Днепропетровской и Запорожской областях.

ВСУ почти полностью зачистили Днепропетровскую область

В Днепропетровской области до сих пор есть несколько очагов присутствия российских оккупантов. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он также считает, что украинские военные могут пойти в контратаки.

"Даже если бы я знал, то не сказал бы о том, где именно и какие силы и средства у нас есть, и где мы можем их использовать. Если посмотреть на карту боевых действий, то сегодня у нас есть несколько очень интересных локаций, где мы действительно можем провести системные контратаки, которые принесут серьезный результат", - говорит Коваленко.

Украинские защитники освободили более 400 квадратных километров на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Большая часть Днепропетровщины уже зачищена от врага. В то же время пока сложно сказать, где именно проходит линия боевого соприкосновения.

"Но точно можно сказать, что большая часть территории в Днепропетровской области уже зачищена, и там осталось всего несколько очагов присутствия российских оккупантов. Это вопрос времени, когда они будут полностью ликвидированы", - добавил Коваленко.

Ситуация на фронте — последние новости по теме

Как писал Главред, на юге Украины российская армия не снижает темпы боевых действий и продолжает активно наращивать свои ресурсы.

Кроме того, российские войска активизировали наступательные действия на участке Родинское – Гуляйполе, однако за полтора суток понесли значительные потери — более 900 человек. Несмотря на это, по оценкам экспертов, основные усилия враг может сосредоточить на другом направлении.

Напомним, что армия страны-агрессора РФ пытается взять под свой контроль часть населенных пунктов в Сумской области.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

