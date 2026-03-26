Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

На ключевом направлении противник изменил тактику атак: в ВСУ раскрыли цель

Руслан Иваненко
26 марта 2026, 01:42
Российские войска почти удвоили количество беспилотников и продолжают наращивать нанесение ударов.
ВСУ, Фронт, Война
Россияне сосредотачивают авиаудары на отдельных целях / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

О главном:

  • Противник увеличивает зону поражения и атакует логистику
  • Концентрирует авиаудары по отдельным целям – до 20 и более бомб
  • Тактика меняется: удары становятся массовыми и целенаправленными

Российские войска значительно активизировали применение беспилотников на южном направлении, почти удвоив их количество.

Как сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии LIGA.net, ежедневное количество использованных БПЛА продолжает расти. Речь идет, в частности, о баражирующих боеприпасах типа "Молния-2" и "Ланцет".

видео дня

"Если еще несколько недель назад фиксировалось около 300 запусков, то сейчас этот показатель достиг уже примерно 550", – отметил Волошин.

Цель активизации и расширения ударов

По его словам, такая активизация свидетельствует о намерении противника расширить так называемую kill zone – зону поражения, увеличить дальность атак и наносить удары по логистическим маршрутам украинских сил.

В то же время россияне не снижают интенсивность авиаударов и продолжают массированно атаковать позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты.

"Зафиксирован своеобразный суточный "рекорд" – 156 примененных управляемых авиабомб", – добавил спикер.

дрон-камикадзе
дрон-камикадзе "Молния" / Инфографика: Главред

Он также отметил изменение тактики врага: "Если раньше по нескольким населенным пунктам применял по три-пять КАБ, то сейчас по нескольким населенным пунктам он применяет по 20 и более".

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал Главред, российская армия перешла к активной фазе весенне-летнего наступления 2026 года. Основной удар захватчики сосредоточили на Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону сразу на нескольких стратегических направлениях. Силы обороны Украины выдерживают удар, нанося врагу катастрофические потери.

Кроме того, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись в Запорожской области.

Напомним, что российское командование, вероятно, планирует уже с 1 апреля задействовать в боевых действиях всех мобилизованных, находящихся на территории Крыма. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

О личности: Владислав Волошин

Владислав Волошин — пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине линия фронта Запорожская область новости Украины Фронт
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    01:42Фронт
    РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

    РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

    23:07Мир
    В Одессе водитель открыл огонь из автомата по полицейским: первые подробности

    В Одессе водитель открыл огонь из автомата по полицейским: первые подробности

    23:06Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

    Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

    В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

    В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

    Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

    Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

    Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

    Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

    Последние новости

    02:40

    Волочкова раскрыла детали дружбы с Пугачевой - Примадонна проигнорировала

    02:22

    Постный майонез без молока и яиц: как приготовить нежный соус за несколько минут

    02:05

    Бывшая жена Потапа рассказала о его состоянии сейчас

    01:43

    Мисс Украина-Вселенная рассталась с бойфрендом

    01:42

    На ключевом направлении противник изменил тактику атак: в ВСУ раскрыли цель

    Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
    00:54

    "Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

    00:50

    "У нас есть лидеры": Ребров раскрыл план на полуфинал плей-офф против Швеции

    25 марта, среда
    23:07

    РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

    23:06

    В Одессе водитель открыл огонь из автомата по полицейским: первые подробности

    Реклама
    23:05

    Крепкая позиция Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

    23:00

    Раскрыт сценарий войны РФ против стран Балтии — будет ли Кремль воевать на два фронта

    22:44

    Рассада вянет после пересадки: три основных условия успешной пикировкиВидео

    22:04

    Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих — советы диетологов

    21:30

    Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

    21:26

    США поставили Украине ультиматум по Донбассу — что предлагают взамен

    21:17

    Зачем синицы собирают окурки: неожиданное объяснение ученых шокирует

    21:02

    В Украине создадут новый рубеж ПВО — какие области Украины он будет защищать

    20:53

    Россия готовит операцию против систем водоснабжения в Украине - Зеленский

    20:52

    Синий цвет против белокрылки: как избавиться от вредителя без химикатов

    20:22

    Потепление врывается во Львовскую область: когда ожидать +18 градусов

    Реклама
    20:21

    "Искандеров" станет меньше: ВСУ обрели новые возможности для нанесения ударов

    20:09

    Почему чекисты носили кожаные куртки: от вшей до символа власти

    19:57

    Зачем хозяйки отрезают уголок губки для посуды: об этом трюке знают единицы

    19:40

    Направили в психбольницу: в РФ скончался 49-летний звезда сериалов

    19:35

    Самое ценное сокровище: что хранили женщины в сундуках, принадлежавших только имВидео

    19:28

    Новая тактика воздушного террора: почему РФ нанесла удар днём и сколько дронов готовит

    19:11

    Келлог нашел неожиданное сходство между Зеленским и Трампом - что он сказал

    19:02

    Бывший Лорак показался с красивой блондинкой и засветил нежности в постели

    18:51

    Как легко очистить батареи и повысить эффективность отопления: простой трюк

    18:37

    Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

    18:20

    "Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

    18:19

    В Днепре готовятся к повышению тарифов на проезд: когда и насколько поднимут цену

    18:10

    Вместо трассы — древний город: неожиданная находка археологов

    18:04

    Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

    17:25

    Рада "заблокирована": депутаты устроили демарш и выдвинули условия — чем это грозит

    17:10

    Сад в марте: 4 крайне важных дела, которые нужно успеть сделать до конца месяца

    17:07

    Почему Пасха не у православных и католиков совпадает: все решает один нюанс

    17:03

    Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

    16:56

    Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

    16:32

    Будет почти +20 градусов: на Тернопольщине ожидается настоящее потепление

    Реклама
    16:29

    "Контингент не тот": Киркоров отказался петь для оккупантов

    16:09

    Почему водительские права в СССР не действовали в других городах - объяснение удивит

    15:43

    Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума

    15:43

    "Прощай, друг": скончался известный украинский актер

    15:25

    Кого ждет самый важный месяц 2026 года: гороскоп на апрельВидео

    15:20

    Пасхальные яйца с вау‑эффектом: как сделать яркие крашенки за копейки

    14:58

    В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

    14:37

    Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

    14:25

    Лунный календарь стрижек на апрель 2026: что делать с волосами до Пасхи

    14:22

    Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Поздравления
    С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
    Мода и красота
    Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
    Лайфхаки и хитрости
    АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
    Регионы
    Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
    Новости шоу бизнеса
    Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
    Синоптик
    Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять