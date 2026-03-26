На ключевом направлении противник изменил тактику атак: в ВСУ раскрыли цель

Российские войска почти удвоили количество беспилотников и продолжают наращивать нанесение ударов.

Россияне сосредотачивают авиаудары на отдельных целях

Противник увеличивает зону поражения и атакует логистику

Концентрирует авиаудары по отдельным целям – до 20 и более бомб

Тактика меняется: удары становятся массовыми и целенаправленными

Российские войска значительно активизировали применение беспилотников на южном направлении, почти удвоив их количество.

Как сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии LIGA.net, ежедневное количество использованных БПЛА продолжает расти. Речь идет, в частности, о баражирующих боеприпасах типа "Молния-2" и "Ланцет".

"Если еще несколько недель назад фиксировалось около 300 запусков, то сейчас этот показатель достиг уже примерно 550", – отметил Волошин.

Цель активизации и расширения ударов

По его словам, такая активизация свидетельствует о намерении противника расширить так называемую kill zone – зону поражения, увеличить дальность атак и наносить удары по логистическим маршрутам украинских сил.

В то же время россияне не снижают интенсивность авиаударов и продолжают массированно атаковать позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты.

"Зафиксирован своеобразный суточный "рекорд" – 156 примененных управляемых авиабомб", – добавил спикер.

дрон-камикадзе "Молния"

Он также отметил изменение тактики врага: "Если раньше по нескольким населенным пунктам применял по три-пять КАБ, то сейчас по нескольким населенным пунктам он применяет по 20 и более".

Как сообщал Главред, российская армия перешла к активной фазе весенне-летнего наступления 2026 года. Основной удар захватчики сосредоточили на Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону сразу на нескольких стратегических направлениях. Силы обороны Украины выдерживают удар, нанося врагу катастрофические потери.

Кроме того, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись в Запорожской области.

Напомним, что российское командование, вероятно, планирует уже с 1 апреля задействовать в боевых действиях всех мобилизованных, находящихся на территории Крыма. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

О личности: Владислав Волошин Владислав Волошин — пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

