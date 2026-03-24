Россияне продвинулись на одном из самых горячих участков фронта: детали

Оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов на Гуляйпольском направлении.

https://glavred.info/front/rossiyane-prodvinulis-na-odnom-iz-samyh-goryachih-uchastkov-fronta-detali-10751408.html Ссылка скопирована

Россияне продвинулись в Запорожской области

Главное:

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись в Запорожской области.

О ситуации на фронте аналитический портал DeepState сообщил во вторник, 24 марта.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о самых важных новостях. Также приглашаем на наш Telegram-канал.

Где продвинулись войска РФ

Отмечается, что российская оккупационная армия продвинулась в поселке Зализнычное Пологовского района Запорожской области.

"Враг продвинулся вблизи Зализнычного", — говорится в сообщении аналитиков канала.

Что говорят в Генштабе

В утреннем отчете Генерального штаба Украины за вторник, 24 марта, сообщается, что на Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Еленоконстантиновки, Зализнычного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

"Вчера противник нанес один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 75 авиационных ударов, сбросив 255 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9027 дронов-камикадзе и осуществил 3727 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 86 – из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российская армия перешла к активной фазе весенне-летнего наступления 2026 года. Основной удар захватчики сосредоточили на Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону сразу на нескольких стратегических направлениях. Силы обороны Украины выдерживают удар, нанося врагу катастрофические потери.

Кроме того, Силы обороны Украины срывают планы армии страны-агрессора России. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Напомним, что российское командование, вероятно, планирует уже с 1 апреля задействовать в боевых действиях всех мобилизованных, находящихся на территории Крыма. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред