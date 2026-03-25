"Искандеров" станет меньше: ВСУ обрели новые возможности для нанесения ударов

Кратко:
- Силы обороны нанесли 3 удара по ОТРК "Искандер"
- Поражены береговые комплексы "Бастион-М" с ракетами "Циркон"
- Серия ударов произошла с февраля по март 2026 года
Силы обороны Украины, судя по всему, значительно усилили свои возможности в ведении разведки и оперативной выдаче целевых указаний для поражения передвижных высокоприоритетных целей, в частности тактических ракетных комплексов противника. Об этом сообщает издание Defense Express.
Серия успешных ударов по российским комплексам
Известный военный аналитик Иван Киричевский в своей публикации анализирует серию успешных ударов по российским ракетным комплексам, зафиксированных в последние недели.
Так, по данным Генштаба, Силы обороны нанесли результативные удары по оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер" 17 февраля, 6 и 14 марта, а также по береговым ракетным комплексам "Бастион-М", адаптированным под запуск гиперзвуковых ракет "Циркон", 23 февраля, 17 и 24 марта.
"Уже есть основания говорить о своеобразном рекорде Сил обороны Украины. Рекордными здесь являются частота успешных поражений позиций и пусковых установок ракетных комплексов противника, которые нанесли наши военные", — отмечает Киричевский.
Аналитик также подчеркивает, что подобная серия ударов в последний раз фиксировалась в июне 2025 года, когда ВСУ уничтожили одну и повредили две пусковые установки ОТРК "Искандер". После этого наблюдался перерыв, который длился до февраля 2026 года.
Приобретение новых возможностей
Еще один важный момент, на который обращает внимание Киричевский, – отсутствие "весомых данных" по большинству эпизодов.
"Если Генеральный штаб ВСУ в этой истории пошел на принятие мер OPSEC (сохранение информационной безопасности), то здесь явно речь идет о приобретении новых возможностей сразу в нескольких сегментах — ведение разведки, выдача целеуказаний, планирование операций и применение различных видов дальнобойного вооружения", — добавляет эксперт.
Атаки на территории России — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 23 марта Ленинградскую область страны-агрессора Российской Федерации атаковали дроны. В порту Приморска вспыхнул пожар.
Кроме того, в ночь на 25 марта беспилотники массово атаковали страну-агрессора РФ. Под удар попал город Выборг Ленинградской области РФ. В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО сбили около 400 дронов. Детали атаки раскрыл руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Также в ночь на среду, 25 марта, Силы обороны Украины поразили корабль российских оккупантов в Ленинградской области. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.
Об источнике: Defense Express
Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред