Силы обороны поразили российский боевой ледокол на Балтике

Виталий Кирсанов
25 марта 2026, 14:01
Согласно предварительной информации, под ударом был патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550.
Силы обороны поразили российский боевой ледокол / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

  ВСУ поразили уникальный боевой ледокол для ФСБ
  Подобные суда способны выполнять задачи как ледокола, так и военного корабля

В ночь на среду, 25 марта, Силы обороны Украины поразили корабль российских оккупантов в Ленинградской области. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

"Во время совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе поражен корабль российских оккупантов", - говорится в заявлении.

Согласно предварительной информации, под ударом был патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550. Он планировался для действий в составе Пограничной службы российской ФСБ.

Суда этого типа считаются многофункциональными: они способны выполнять как задачи ледокола, так и боевого корабля, что делает их важным элементом в арктической и прибрежной инфраструктуре РФ.

В Генштабе подчеркнули, что украинские силы продолжат наносить удары по ключевым объектам противника, как на временно оккупированных территориях, так и в глубине России, до прекращения вооружённой агрессии.

Тем временем местные жители сообщали о последствиях ночной атаки. В районе предприятия возник пожар. По предварительным данным, загорелось одно из судов. Также в Выборге, неподалёку от базы ФСБ, было зафиксировано возгорание здания.

Чем опасны для РФ атаки ВСУ — мнение эксперта

Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что количество украинских ударов по территории России в последнее время возросло, что вынуждает РФ усиливать систему противовоздушной обороны. По его словам, эти удары нарушают логистику и поражают объекты, связанные с производством и поставкой беспилотников типа "Шахед".

Эксперт отметил, что на фоне этих событий появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, способной нести до тонны полезной нагрузки. По его мнению, это означает, что России придется готовиться к более сложной ситуации в воздушном пространстве и усиливать систему ПВО.

Взрывы в РФ - последние новости

Отметим, Россия временно остановила перевалку нефти и нефтепродуктов через порты в Балтийском море после атаки беспилотников. Речь идёт о ключевых экспортных хабах - "Приморск" и "Усть-Луга", где была приостановлена отгрузка сырой нефти и нефтепродуктов.

Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

война в Украине Балтийское море вторжение России Генштаб ВСУ Удары вглубь РФ
