РФ остановила экспорт нефти через порты в Балтийском море после атаки дронов – СМИ

Кратко:
- В порту "Приморск" после удара дронов вспыхнул пожар
- Был ли поврежден порт в "Усть-Луге" - пока неизвестно
Россия временно остановила перевалку нефти и нефтепродуктов через порты в Балтийском море после атаки беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Речь идёт о ключевых экспортных хабах - "Приморск" и "Усть-Луга", где была приостановлена отгрузка сырой нефти и нефтепродуктов.
По данным источников, в порту "Приморск" после удара дронов вспыхнул пожар. В то же время информация о возможных повреждениях инфраструктуры в "Усть-Луге" пока не подтверждена.
Эксперты отмечают, что остановка работы этих портов может усилить напряжённость на мировом нефтяном рынке. Ситуация осложняется и другими факторами, в частности ограничениями поставок через Ормузский пролив.
"Приморск" является одним из главных экспортных терминалов России и способен отгружать более 1 млн баррелей нефти в сутки. Через него поставляется нефть марки Urals, а также значительные объёмы дизельного топлива.
В свою очередь, порт "Усть-Луга" ежедневно обрабатывает около 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов.
По информации источников, в 2025 году через "Усть-Лугу" было экспортировано около 32,9 млн тонн нефтепродуктов, тогда как через Приморск - порядка 16,8 млн тонн.
Атака беспилотников произошла в ночь на 23 марта. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в результате удара в Приморске загорелся резервуар с топливом.
Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.
15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.
В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.
