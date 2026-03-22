ВСУ "поджарили" кучу оккупантов: подробности от Генштаба

Что известно:
- В РФ прогремели взрывы
- Силы обороны нанесли удар по ЗРК "Бук"
Силы обороны Украины нанесли удар по важным объектам российских оккупантов. В результате атаки были поражены ЗРК "Бук" и скопления живой силы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары были нанесены по оккупантам на временно оккупированной территории и на территории РФ. Это поможет снизить наступательный потенциал врага.
21 марта Силы обороны уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Первое мая в Брянской области РФ. Это было прямое попадание в цель. Также был уничтожен еще один "Бук-М2" в районе Старопетриковки на оккупированной территории Запорожской области.
Вместе с тем, украинские защитники нанесли удары по:
- логистическому хабу и району сосредоточения оккупантов вблизи Великой Новоселки (Донецкая область);
- командно-наблюдательному пункту в окрестностях Успенівки;
- пункту управления БПЛА недалеко от Ровнополья;
- скоплению живой силы вблизи Бердянска и Гуляйполя (Запорожская область);
- командно-наблюдательному пункту возле Смородино (Белгородская область РФ).
"Потери противника уточняются. Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.
Взрывы в РФ — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.
15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.
В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.
В ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. Во время удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.
Другие новости:
- Россия готовит выход из войны против Украины — какой сценарий придумали в Кремле
- Оккупанты готовят масштабное наступление: в ВСУ назвали город, который находится под угрозой
- Россияне нанесли удар дронами по Киевской области: повреждены жилые дома и предприятие
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Генштаб ВСУ — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред