ВСУ "поджарили" кучу оккупантов: подробности от Генштаба

Силы обороны Украины уничтожили вражеские ЗРК "Бук" и скопления живой силы.

ВСУ нанесли удар по РФ

Что известно:

В РФ прогремели взрывы

Силы обороны нанесли удар по ЗРК "Бук"

Силы обороны Украины нанесли удар по важным объектам российских оккупантов. В результате атаки были поражены ЗРК "Бук" и скопления живой силы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Удары были нанесены по оккупантам на временно оккупированной территории и на территории РФ. Это поможет снизить наступательный потенциал врага.

21 марта Силы обороны уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Первое мая в Брянской области РФ. Это было прямое попадание в цель. Также был уничтожен еще один "Бук-М2" в районе Старопетриковки на оккупированной территории Запорожской области.

Вместе с тем, украинские защитники нанесли удары по:

логистическому хабу и району сосредоточения оккупантов вблизи Великой Новоселки (Донецкая область);

командно-наблюдательному пункту в окрестностях Успенівки;

пункту управления БПЛА недалеко от Ровнополья;

скоплению живой силы вблизи Бердянска и Гуляйполя (Запорожская область);

командно-наблюдательному пункту возле Смородино (Белгородская область РФ).

"Потери противника уточняются. Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

