Оккупанты готовят масштабное наступление: в ВСУ назвали город, который под угрозой

Виталий Кирсанов
21 марта 2026, 23:24
Оккупанты оснащают танки "мангалами" и готовят применение большого количества мототехники.
Оккупанты готовят масштабное наступление / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, карта ISW

Кратко:

  • Противник поставил себе целью захватить Константиновку
  • Командование оккупантов установило дедлайн
  • Враг готовит не только личный состав, но и технику

Российские оккупанты готовят новое масштабное наступление. Враг нацелился на Константиновку Донецкой области. Об этом сообщил спикер 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрий Запорожец в эфире телеканала "Мы – Украина".

По его словам, командование оккупантов уже установило дедлайн.

"Есть информация, что противник поставил себе целью захватить Константиновку до майских праздников. Наращивать темпы он будет однозначно", – сказал Запорожец.

Спикер добавил, что враг готовит не только личный состав, но и технику. В частности, есть информация о том, что оккупанты оснащают танки "мангалами". Также готовят применение большого количества мототехники.

Представитель 11-го армейского корпуса предполагает, что противник будет осуществлять штурмовые действия как на Константиновском, так и на Краматорском направлениях.

Константиновка Инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что в Днепропетровской области до сих пор есть несколько очагов присутствия российских оккупантов.

Также известно, что в Силах обороны Украины начали испытания первых экзоскелетов, предназначенных для использования на передовой. Новая технология помогает артиллеристам легче справляться с переносом тяжелых боеприпасов и уже тестируется в боевых условиях на Покровском направлении.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году страна-агрессор Россия планирует набрать еще 409 тысяч военных. Такие планы означают одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Читайте также:

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

23:02Регионы
Главное условие завершения войны: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров

Главное условие завершения войны: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров

22:25Украина
"Я не самоубийца": Фицо допустил блокировку 90 млрд евро для Украины

"Я не самоубийца": Фицо допустил блокировку 90 млрд евро для Украины

19:50Мир
Популярное

Ещё
Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

Гороскоп Таро на апрель 2026: Козерогам - выбор, Водолеям - деньги, Рыбам - любовь

Гороскоп Таро на апрель 2026: Козерогам - выбор, Водолеям - деньги, Рыбам - любовь

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

Китайский гороскоп на завтра, 22 марта: Тиграм - срывы, Крысам - страсть

Китайский гороскоп на завтра, 22 марта: Тиграм - срывы, Крысам - страсть

Последние новости

23:24

Оккупанты готовят масштабное наступление: в ВСУ назвали город, который под угрозой

23:02

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

22:46

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые оптимистичные

22:25

Главное условие завершения войны: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров

21:25

Сийярто тайно "сливал" Лаврову детали заседаний ЕС: детали скандала от WP

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
20:56

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

20:24

Красный Крест вляпался в громкий скандал: все вскрылось из-за пары кроссовок

19:50

"Я не самоубийца": Фицо допустил блокировку 90 млрд евро для Украины

19:23

Важный успех ВСУ на Сумщине: возле границы с РФ поднят флаг УкраиныВидео

19:14

Узнали о "другой жизни": домашние кошки впервые увидели уличныхВидео

19:10

Российская армия понесла рекордные потери за 72 часа: Коваленко об успехе ВСУмнение

18:47

Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке - СМИ

18:24

Замена Филарету: в УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха

18:16

"Ездил в Москву": Приходько жестко прошлась по Монатику

18:12

Не просто еда: что скрывают украинские вареники

18:07

Загадка десятилетий: на фото 1943 года нашли "гостя из будущего"

18:04

Россия хотела подготовить "покушение" на Орбана — WP

17:55

Водители посыпают авто содой и остаются в восторге: неожиданная причина удивитВидео

17:35

Россия готовит выход из войны против Украины — какой сценарий придумали в Кремле

17:35

Трамп может развалить НАТО: раскрыты вероятные сроки распада Альянса

17:21

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

17:02

Российской актрисе и звезде "Интернов" поставили неутешителный диагноз

16:40

Чем пахнет Леся Никитюк: легкость на каждый день и жгучий восточный характерВидео

16:30

Вскрытая банка лосося с 50-летней "просрочкой" поразила учёных: что быто внутриВидео

16:11

Почему 22 марта нельзя подметать пол и выносить мусор: какой церковный праздник

16:08

Как Россия украла название своего государства — историк раскрыл тайну КремляВидео

15:56

Соседи смеялись, пока не увидели результат: зачем нужны вилки в огороде

15:47

Хотел заблокировать: в сеть попало видео ареста Джастина ТимберлейкаВидео

15:39

ВСУ "нанесли удар" по важным объектам в РФ: Генштаб раскрыл подробности

15:19

"Это запретили делать": LELEKA нарушила правила до Евровидения

15:19

Сколько в рядах ВСУ иностранных добровольцев: СМИ назвали количество

15:11

Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — чего хочет Россия и как ответили США

15:07

Как уничтожить пень на участке: простой метод без лопатыВидео

14:48

Уже с 23 марта: в Тернополе значительно подорожает проезд в автобусах

14:47

Сложная ситуация: Игорь Крутой пожаловался на проблемы в семье

14:36

Загадочный пакет из секонда "за копейки" обогатил девушку: что в нем былоВидео

13:57

Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

13:53

Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

13:47

Популярный украинский актер сильно удивил суммой месячного заработка

13:38

Урожай будет аж до октября: простой рецепт самой лучшей подкормки огурцовВидео

13:34

Усик зажег с бывшим соперником во Львове под украинские песни — деталиВидео

13:05

Сворачивание операции против Ирана: Трамп назвал сроки и предупредил союзников

12:41

Кот вернулся к семье спустя 5 лет: нашли там, где никто не искалВидео

12:32

Просто убрать — недостаточно: как правильно подготовить зимние шины к хранениюВидео

12:26

Не стало звезды "Баффи - истребительница вампиров"

12:17

"Его не забудут": Сталлоне, Ван Дамм и другие легенды кино оплакивают Чака Норриса

12:08

Правду не скажут: из чего на самом деле делают куриные наггетсы

11:52

Пара ради шутки сделала ДНК-тест: какая тайна разрушила отношения

11:49

Осторожно со словами: что никогда нельзя говорить Скорпионам

11:44

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

