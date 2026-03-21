Оккупанты готовят масштабное наступление: в ВСУ назвали город, который под угрозой

Оккупанты оснащают танки "мангалами" и готовят применение большого количества мототехники.

https://glavred.info/war/okkupanty-gotovyat-masshtabnoe-nastuplenie-v-vsu-nazvali-gorod-kotoryy-pod-ugrozoy-10750910.html Ссылка скопирована

Оккупанты готовят масштабное наступление

Кратко:

Противник поставил себе целью захватить Константиновку

Командование оккупантов установило дедлайн

Враг готовит не только личный состав, но и технику

Российские оккупанты готовят новое масштабное наступление. Враг нацелился на Константиновку Донецкой области. Об этом сообщил спикер 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрий Запорожец в эфире телеканала "Мы – Украина".

По его словам, командование оккупантов уже установило дедлайн.

видео дня

"Есть информация, что противник поставил себе целью захватить Константиновку до майских праздников. Наращивать темпы он будет однозначно", – сказал Запорожец.

Спикер добавил, что враг готовит не только личный состав, но и технику. В частности, есть информация о том, что оккупанты оснащают танки "мангалами". Также готовят применение большого количества мототехники.

Представитель 11-го армейского корпуса предполагает, что противник будет осуществлять штурмовые действия как на Константиновском, так и на Краматорском направлениях.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Константиновка Инфографика

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что в Днепропетровской области до сих пор есть несколько очагов присутствия российских оккупантов.

Также известно, что в Силах обороны Украины начали испытания первых экзоскелетов, предназначенных для использования на передовой. Новая технология помогает артиллеристам легче справляться с переносом тяжелых боеприпасов и уже тестируется в боевых условиях на Покровском направлении.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году страна-агрессор Россия планирует набрать еще 409 тысяч военных. Такие планы означают одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред