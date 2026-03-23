Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

Анна Ярославская
23 марта 2026, 06:54обновлено 23 марта, 07:43
Приморск – крупнейший нефтеналивный порт Российской Федерации на Балтике. После атаки дронов там горит резервуар с топливом.
Пожар в Приморске
В Ленобласти вспыхнул пожар на стратегическом объекте

Кратко:

  • Ленинградскую область РФ атаковали дроны
  • Власти заявили об уничтожении более 50 БПЛА
  • В порту Приморска поврежден топливный резервуар, возник пожар

В ночь на 23 марта Ленинградскую область страны-агрессора Российской Федерации атаковали дроны. В порту Приморска вспыхнул пожар.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом якобы уничтожено более 50 беспилотников. По его словам, в результате атаки произошло возгорание в порту Приморска.

видео дня

"В порту Приморска поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание. Продолжается тушение, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что порт Приморск Ленобласти – крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.

Пожар в Приморске
Пожар в Приморске

Спутники NASA FIRMS фиксируют множественные очаги возгорания на территории Приморского порта в РФ.

NASA FIRMS

Обновлено. Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, оператором крупнейшего нефтяного порта РФ на этом направлении с мощностью до 75 млн тонн в год является Транснефть.

"Именно отсюда отгружается основной объем нефти марки Urals crude oil, в том числе через теневой флот для обхода санкций. Поражение такого узла напрямую сказывается на экспортной логистике и валютных поступлениях РФ", - говорится в сообщении.

Дроны ударили по Приморску
Дроны ударили по Приморску
Пожар в Приморске
Пожар в Приморске

Отмечается также, что спутник NASA FIRMS обновился и дал возможность увидеть, что горит также терминал перевалки светлых нефтепродуктов.

"Речь идет не только о нефтяной инфраструктуре, но и терминалах перевалки светлых нефтепродуктов - бензина, дизеля и авиатоплива. Это уже готовый продукт с более высокой добавленной стоимостью, поэтому поражение таких объектов сказывается на наиболее прибыльной части экспорта и может влиять на обеспечение военной логистики", - говорится в сообщении.

Фото: Exilenova+

Российский Telegram-канал Astra сообщал о том, что ракета ПВО РФ взорвалась в километре от военного завода "ВИСКОМ" в Гатчине Ленинградской области.

"ВИСКОМ" – предприятие, которое специализируется на разработке и производстве средств ближнего боя и взрывных устройств; создании специальных средств для нужд силовых структур. Оно внесено в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ.

Кроме того, в Смоленской области после атаки БПЛА возник пожар в районе частной застройки. О работе ПВО в регионе ночью 23 марта сообщал губернатор. Очевидцы сняли пожар.

Согласно анализу Astra, возгорание возникло в районе частной застройки, вероятно, в деревне Туринщина. О пострадавших не сообщается.

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

В Старой Руссе Новгородской области России был атакован АО "123 авиаремонтный завод". Вероятно, есть попадание в первый цех завода. На авиазаводе как раз находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт.

15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять