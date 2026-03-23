Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

В ночь на 23 марта Ленинградскую область страны-агрессора Российской Федерации атаковали дроны. В порту Приморска вспыхнул пожар.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом якобы уничтожено более 50 беспилотников. По его словам, в результате атаки произошло возгорание в порту Приморска.
"В порту Приморска поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание. Продолжается тушение, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что порт Приморск Ленобласти – крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.
Спутники NASA FIRMS фиксируют множественные очаги возгорания на территории Приморского порта в РФ.
Обновлено. Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, оператором крупнейшего нефтяного порта РФ на этом направлении с мощностью до 75 млн тонн в год является Транснефть.
"Именно отсюда отгружается основной объем нефти марки Urals crude oil, в том числе через теневой флот для обхода санкций. Поражение такого узла напрямую сказывается на экспортной логистике и валютных поступлениях РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что спутник NASA FIRMS обновился и дал возможность увидеть, что горит также терминал перевалки светлых нефтепродуктов.
"Речь идет не только о нефтяной инфраструктуре, но и терминалах перевалки светлых нефтепродуктов - бензина, дизеля и авиатоплива. Это уже готовый продукт с более высокой добавленной стоимостью, поэтому поражение таких объектов сказывается на наиболее прибыльной части экспорта и может влиять на обеспечение военной логистики", - говорится в сообщении.
Российский Telegram-канал Astra сообщал о том, что ракета ПВО РФ взорвалась в километре от военного завода "ВИСКОМ" в Гатчине Ленинградской области.
"ВИСКОМ" – предприятие, которое специализируется на разработке и производстве средств ближнего боя и взрывных устройств; создании специальных средств для нужд силовых структур. Оно внесено в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ.
Кроме того, в Смоленской области после атаки БПЛА возник пожар в районе частной застройки. О работе ПВО в регионе ночью 23 марта сообщал губернатор. Очевидцы сняли пожар.
Согласно анализу Astra, возгорание возникло в районе частной застройки, вероятно, в деревне Туринщина. О пострадавших не сообщается.
Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.
В Старой Руссе Новгородской области России был атакован АО "123 авиаремонтный завод". Вероятно, есть попадание в первый цех завода. На авиазаводе как раз находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт.
15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.
В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
