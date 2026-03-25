Рада "заблокирована": депутаты устроили демарш и выдвинули условия — чем это грозит

Украина может лишиться международного финансирования из-за блокирования в Верховной Раде ключевых реформ, необходимых для выполнения требований МВФ и ЕС.

Депутаты выступили против правительства и Зеленского — чем это грозит

О чем идет речь в материале:

​​​​​В чем причина демарша депутатов

За какие законы отказывается голосовать Рада

Как депутаты видят выход из кризиса и что предлагает Зеленский

Может ли Зеленский распустить Раду – мнение эксперта

Весной 2026 года в Украине обострился парламентский кризис, который постепенно перешел из кулуарных разговоров в открытую политическую проблему и начал влиять на ключевые государственные решения. В Верховной Раде все чаще не хватает голосов для принятия даже критически важных законопроектов, что ставит под угрозу как внутренние реформы, так и международные обязательства страны.

Несмотря на формальное наличие монобольшинства, фактически парламент работает с перебоями: заседания завершаются безрезультатно, а часть депутатов отказывается поддерживать правительственные инициативы или вообще не участвует в голосованиях.

Главред собрал главное, что стоит знать о парламентском кризисе в Украине.

Рада работает, но есть нюанс.

Сегодня, 25 марта, проходит пленарное заседание 15-й сессии Верховной Рады IX созыва, однако в начале дня сессионный зал был почти пуст — значительная часть народных депутатов не явилась на работу. Об этом сообщили парламентарии Александр Федиенко ("Слуга народа") и Ярослав Железняк ("Голос").

По состоянию на утро в зале было лишь 171 депутат, что подтвердило сигнальное голосование, тогда как для принятия решений необходимо не менее 226 голосов. По словам Федиенко, в правительственном квартале утром также наблюдалось мало людей — в основном там были журналисты, а сам зал долгое время оставался полупустым. В то же время впоследствии ситуация начала меняться, и депутаты постепенно начали возвращаться к работе.

На повестке дня — рассмотрение важных социальных законопроектов, в частности №13155 об отмене оплаты коммунальных услуг для разрушенного жилья и №14104, который предусматривает бесплатное образование для детей, пострадавших от войны.

По данным СМИ, причиной демарша со стороны депутатов является напряженность во взаимодействии между правительством и парламентом. Звучали заявления, что при отсутствии надлежащей коммуникации правительственные инициативы могут не получить поддержки. Сообщалось о своеобразном "тихом саботаже" со стороны части депутатов провластной фракции, которые не готовы голосовать за непопулярные законопроекты, связанные с требованиями МВФ. В то же время представители "Слуги народа" объясняют, что речь идет о двух инициативах, которые не поддерживаются ни их фракцией, ни оппозицией, и именно они в настоящее время тормозят работу парламента.

Несмотря на это, в 11:07 Верховная Рада смогла возобновить работу, поскольку в зале собралось достаточное количество депутатов для проведения голосований.

Какие решения удалось принять 25 марта

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что во время заседания 25 марта парламент без проблем рассматривает и поддерживает депутатские законопроекты, тогда как правительственные инициативы не получат поддержки парламента.

"А вот у правительственных законопроектов нет шансов", — указал Железняк.

По его словам, в частности, во втором чтении был принят законопроект №13155, который предусматривает освобождение жителей поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг и налогов на период восстановления, — за него проголосовали 308 депутатов.

В целом в ходе заседания был рассмотрен ряд вопросов: поддержан законопроект №14104 о новых формах образовательной поддержки, ратифицировано финансовое соглашение с ЕС о развитии дорог в рамках инициативы "дороги солидарности", одобрено присоединение к международному договору о генетических ресурсах растений, а также принято решение об отмене виз для волонтеров и гуманитарных работников на период военного положения. Кроме того, приняты изменения относительно операций с недвижимостью с участием несовершеннолетних, закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению и другие инициативы.

В то же время законопроект №14405 о полномочиях местных советов в условиях военного положения не включили в повестку дня, поскольку он не набрал достаточного количества голосов.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что парламент сегодня доказал свою способность работать в непростых условиях. По его словам, Рада уже неоднократно демонстрировала готовность принимать сложные решения в самые тяжелые периоды.

"Есть определенные трудности, работа над ними будет продолжаться, но интересы государства всегда были и остаются на первом месте. Хочу поблагодарить каждого депутата за работу. Решения принимаются, готовим больше форматов совместной работы", — написал он в Telegram.

В чем причина демарша депутатов

Украина рискует лишиться финансовой поддержки от МВФ и ЕС из-за блокирования работы Верховной Рады частью депутатов. Парламент выражает недовольство отсутствием надлежащих консультаций и, в некоторых случаях, нежеланием подавать законопроекты во время принятия важных политических решений. Об этом говорится в материале Financial Times.

Среди инициатив, которые не находят поддержки в зале, есть требования МВФ, в частности, о введении НДС для малого бизнеса и пошлин на посылки из-за рубежа. На прошлой неделе миссия фонда начала визит для оценки макроэкономической политики Украины и выполнения структурных реформ в рамках четырехлетней кредитной программы объемом 8,1 млрд долларов.

"Было бы гораздо конструктивнее и эффективнее, если бы правительство сначала договаривалось с парламентом, а уже потом — с зарубежными партнерами", — отметила народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Янченко.

Эксперты и депутаты также отмечают, что правительство не подготовило необходимые законопроекты для укрепления антикоррупционных институтов, что является ключевым требованием ЕС для предоставления финансовой помощи и рассмотрения заявки Украины на членство. Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина обвинила правительство в затягивании с принятием соответствующей стратегии, которую Брюссель ожидал до конца июня, подчеркнув ответственность исполнительной власти.

Отдельные парламентарии также указывают, что дополнительным фактором нежелания голосовать стало расследование в отношении бывшей премьер-министра и лидера оппозиции Юлии Тимошенко, которую в этом году обвинили в организации схемы подкупа депутатов.

"Это многоуровневый кризис. Сейчас правительство пообещало международным партнерам, что Украина будет что-то делать без консультаций с парламентом", — сказала координатор общественной организации "Честно" Вита Думанская.

Она отметила, что правительство имело очень ограниченное взаимодействие с парламентом, тогда как ключевую роль в продвижении законопроектов играл Офис президента. В то же время, по ее словам, во время голосования депутаты часто не поддерживают эти инициативы.

В свою очередь, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в интервью Главкому объяснила, что нынешняя ситуация в парламенте сформировалась под влиянием ряда факторов.

Она отметила, что внутри фракции растет недовольство из-за роли, которую вынуждены выполнять депутаты. Возникает парадокс: правительство запускает популярные программы финансовой поддержки, формируя положительный имидж, тогда как парламентариям приходится принимать непопулярные решения. Речь идет, в частности, о вопросах налогообложения предпринимателей и отмене льгот на международные посылки, связанных с обязательствами перед МВФ.

При этом, по ее словам, депутаты нередко узнают о содержании таких инициатив уже из новостей и фактически не участвуют в их предварительном обсуждении. Из-за этого создается впечатление, что именно на них перекладывают основной общественный негатив.

"Что, возможно, демотивирует народных депутатов – это несогласованность позиций в отношении законопроектов, за которые мы несем имиджевые потери. Я имею в виду июльский "картонный Майдан". Тогда депутаты, которые раньше дисциплинированно голосовали, увидели, что все пользуются парламентом и монобольшинством, чтобы слить на них весь негатив. К тому же в монобольшинстве есть интересы разных групп. Они, видимо, просто выторговывают себе какие-то "плюшки" в обмен на голосование", – сказала народный депутат.

Какие законы отказывается голосовать Рада

Для получения пакета финансовой помощи Верховная Рада должна рассмотреть ряд сложных и непопулярных решений. Среди них — так называемые "маяки" Международного валютного фонда, которые предусматривают, в частности, увеличение налоговых поступлений в бюджет. До конца марта парламент должен принять решение о налогообложении доходов с цифровых платформ, введении налогов на недорогие импортные посылки и введении НДС для ФЛП с годовым доходом свыше 4 миллионов гривен.

Ситуацию осложняет и недостаточное взаимодействие между правительством и Верховной Радой, в частности между министерствами и профильными комитетами. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Forbes жаловался, что правительство действует непоследовательно: сначала согласовывает с международными партнерами определенные обязательства, а затем инициирует их перенос.

"Кабмин должен выйти и наладить какую-то коммуникацию с депутатами. Однако его позиция выглядит непоследовательной. С одной стороны, правительство согласовывает "маяки" в программе с МВФ, в частности, касательно введения НДС для ФЛП, а с другой — расширяет абсолютно неэффективную программу "Нацкешбек" выплатами в размере 15% от стоимости товаров. Как должны реагировать на это депутаты и общество?" — иронизирует Гетманцев.

По данным источников "Суспильного", единственный законопроект из пакета договоренностей с МВФ, который могут рассмотреть до конца марта, — это №14025 о налогообложении операций на цифровых платформах, причем только в первом чтении. Его окончательное принятие ожидается не раньше июня, тогда как другие инициативы пока не планируют выносить на рассмотрение парламента.

Как депутаты видят выход из кризиса

Народный депутат и председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что корень проблем заключается в политическом кризисе, который сейчас продолжается в стране. По его мнению, решать нужно именно этот кризис, а не перекладывать ответственность на Международный валютный фонд. Он подчеркнул необходимость активной работы с депутатами, поиска компромиссных решений и формирования поддержки для преодоления ситуации, выразив уверенность, что парламент в конечном итоге сможет принять необходимые решения.

В то же время Гетманцев раскритиковал правительство за бездействие, отметив, что без представленных Кабинетом Министров документов Верховная Рада не имеет возможности даже начать полноценное обсуждение меморандума.

"Для того, чтобы обсуждать в Верховной Раде любые решения, содержащиеся в меморандуме с Международным валютным фондом, их нужно получить от Кабинета министров. В этой всей ситуации неопределенна и странна позиция Кабмина, который с ноября прошлого года не смог внести хоть какую-то законодательную инициативу в Верховную Раду, чтобы она хотя бы стала началом для обсуждения, чтобы мы могли достигать компромиссов. Этого нет", — сказал он во время общения с журналистами, передает УНИАН.

Мобилизация депутатов – что известно

В то же время, сам президент Владимир Зеленский видит выход из парламентского кризиса в более радикальных решениях. Во время общения с журналистами он прокомментировал ситуацию в Верховной Раде, отметив, что еще с начала полномасштабной войны были депутаты, которые хотели сложить мандат. По его словам, если депутаты не будут продолжать работать, он не исключает инициирования изменений в мобилизационное законодательство. Об этом он заявил 14 марта.

"Народным депутатам придется либо служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо я готов обсуждать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", — рассказал Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что оппозиционные фракции нередко не поддерживают важные законопроекты, в частности те, которые касаются финансовой помощи от МВФ, разблокирования 90 млрд евро от ЕС или евроинтеграционных процессов. По его словам, даже в отношении менее резонансных решений приходится долго вести переговоры с оппозицией и убеждать ее, чтобы продемонстрировать единство, о котором часто говорят, но которое необходимо подтверждать конкретными действиями.

Однако, как впоследствии выяснилось, журналисты неверно истолковали слова президента о мобилизации депутатов. Так, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что слова президента Владимира Зеленского о мобилизации депутатов были неверно интерпретированы в СМИ, подчеркнув, что принудительного призыва парламентариев не предусмотрено. По его словам, народные депутаты, как и все граждане, должны либо работать на благо обороны государства, либо непосредственно участвовать в ее защите.

"Это понимают многие депутаты. И были определенные запросы от них о желании присоединиться к ВСУ, но законодательство этого не позволяет. Есть отдельные коллеги, которые прикреплены к определенным подразделениям, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента. Очевидно, именно это имелось в виду. Что президент готов обсуждать с парламентом законодательные изменения, которые позволят депутатам быть военнослужащими", — сообщил Давид Арахамия.

В Раде ответили Зеленскому

В то же время секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV отметил, что, говоря о возможном направлении депутатов на фронт, стоит учитывать реальную численность представителей партии "Слуга народа", которая, по его словам, значительно сократилась.

"Президент, отправляя парламент куда-то на фронт, должен не забывать, что в "Слуге народа", если не ошибаюсь, в списке осталось еще максимум 20 человек. Они не перекроют [нехватку, — ред.]: если все 150 уйдут на фронт, то депутатов не будет. У других, может, чуть больше. Мажоритарщиков вообще нельзя восстановить, потому что выборы не могут пройти", — сказал нардеп.

Он также выразил обеспокоенность тем, что подобные заявления могут свидетельствовать об ослаблении институтов и приближении к модели управления, подобной российской. По его мнению, каждого депутата следует оценивать индивидуально, а Верховную Раду как институт необходимо сохранить, ведь она является ключевым гарантом демократического устройства в Украине.

Кроме того, Костенко отметил, что президенту стоит сосредоточиться на консолидации собственной парламентской фракции.

Депутаты массово хотят выйти из "Слуги народа"

В Верховной Раде около 40 народных депутатов рассматривают возможность сложения мандатов, а руководству фракции "Слуга народа" становится все сложнее обеспечивать необходимое количество голосов для принятия законопроектов, важных для формирования бюджета и выполнения международных обязательств. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил первый заместитель председателя фракции Андрей Мотовиловец.

По его словам, с начала года поддержка ключевых инициатив оказалась под угрозой, а принятие законов, связанных с обязательствами перед МВФ и ЕС в рамках программы Ukraine Facility, фактически затруднилось. В качестве примера он привел законопроект о налогообложении цифровых платформ, который получил лишь 168 голосов вместо необходимых 226.

Одной из главных причин такой ситуации Мотовиловец называет опасения депутатов перед антикоррупционными органами. С начала года пятеро парламентариев получили подозрения от НАБУ и САП по делу о возможном получении взяток за голосование, и, по его словам, это создало напряжение среди других депутатов, часть из которых уже выступала в качестве свидетелей в соответствующих производствах.

Он также отметил, что фракция потеряла свое стабильное "ядро": если раньше можно было рассчитывать примерно на 180 голосов, то сейчас гарантированная поддержка составляет около 111 депутатов. Ситуация, по его словам, ухудшилась после скандала, связанного с пересмотром закона о независимости НАБУ и САП, когда часть депутатов подверглась критике за свои решения.

Оценивая общую ситуацию, Мотовиловец признал, что сейчас парламент сталкивается с серьезными трудностями, и в отдельных случаях не способен обеспечить голосование за обязательства, взятые перед международными партнерами.

"Фракция "Слуга народа" — моя семья, и ситуация сейчас такова: усталость, умноженная на растерянность и страх, привела к тому, что аргументы о сборе голосов больше не работают. И у меня нет плана выхода из ситуации на сегодня… Примерно 40 депутатов [могут подать заявления о сложении мандата, — ред.]. Просто я объясняю им: "Друзья, послушайте, вы принесли присягу. Вы можете подавать заявления, но никто не проголосует. Рада должна работать", — сказал нардеп.

