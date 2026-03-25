Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Юрий Берендий
25 марта 2026, 14:58
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий реформу подготовки граждан к национальному сопротивлению с введением новых учебных программ и требований.
В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин
В Украине ввели новые правила работы на государственной службе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Рада приняла новый закон о национальном сопротивлении
  • Предусматривается создание специальных центров подготовки граждан
  • Для работы на государственной службе мужчины должны предварительно пройти военную службу

25 марта Верховная Рада Украины приняла закон №13347, касающийся подготовки граждан к национальному сопротивлению. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Документ предусматривает переход от базовой общевойсковой подготовки к более комплексной системе обучения, которая будет охватывать студентов и школьников независимо от пола. В учебных заведениях планируется ввести новую дисциплину "Основы национального сопротивления", а также обновить и усовершенствовать курс "Защита Украины".

видео дня

Кроме того, предусмотрено создание специализированных центров, где будут проводиться практические занятия. В частности, стрелковая подготовка будет проходить на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и с помощью современных тренажеров. В то же время для лиц, чьи религиозные убеждения не позволяют пользоваться оружием, предусмотрена возможность замены соответствующих модулей другими видами обучения. Люди с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, будут освобождены от практической части.

Обучение будет доступно как для мужчин, так и для женщин, а сам закон четко определяет полномочия органов власти по организации этой подготовки.

Также предусмотрено, что мужчины для назначения на государственную службу должны будут пройти военную службу.

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Украины Михаил Федоров инициировал масштабную реформу системы мобилизации, целью которой является устранение длительных проблем в работе территориальных центров комплектования и в целом в процессе призыва.

В то же время в 2026 году в Украине планируют ввести реформу технического контроля транспорта, которая будет предусматривать обязательный техосмотр для всех автомобилей, сообщили в профильном министерстве.

Кроме того, в стране продолжается одно из крупнейших изменений в сфере образования — внедрение профильной старшей школы в рамках концепции "Новая украинская школа". Хотя основные нововведения запланированы на 2027 год, эта тема уже активно обсуждается и сопровождается различными предположениями и мифами, в частности о возможном закрытии 10-х классов или отмене полного среднего образования.

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Верховная Рада госслужащие Госслужба
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять