В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий реформу подготовки граждан к национальному сопротивлению с введением новых учебных программ и требований.

В Украине ввели новые правила работы на государственной службе

О чем идет речь в материале:

Рада приняла новый закон о национальном сопротивлении

Предусматривается создание специальных центров подготовки граждан

Для работы на государственной службе мужчины должны предварительно пройти военную службу

25 марта Верховная Рада Украины приняла закон №13347, касающийся подготовки граждан к национальному сопротивлению. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Документ предусматривает переход от базовой общевойсковой подготовки к более комплексной системе обучения, которая будет охватывать студентов и школьников независимо от пола. В учебных заведениях планируется ввести новую дисциплину "Основы национального сопротивления", а также обновить и усовершенствовать курс "Защита Украины".

Кроме того, предусмотрено создание специализированных центров, где будут проводиться практические занятия. В частности, стрелковая подготовка будет проходить на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и с помощью современных тренажеров. В то же время для лиц, чьи религиозные убеждения не позволяют пользоваться оружием, предусмотрена возможность замены соответствующих модулей другими видами обучения. Люди с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, будут освобождены от практической части.

Обучение будет доступно как для мужчин, так и для женщин, а сам закон четко определяет полномочия органов власти по организации этой подготовки.

Также предусмотрено, что мужчины для назначения на государственную службу должны будут пройти военную службу.

Реформы в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Украины Михаил Федоров инициировал масштабную реформу системы мобилизации, целью которой является устранение длительных проблем в работе территориальных центров комплектования и в целом в процессе призыва.

В то же время в 2026 году в Украине планируют ввести реформу технического контроля транспорта, которая будет предусматривать обязательный техосмотр для всех автомобилей, сообщили в профильном министерстве.

Кроме того, в стране продолжается одно из крупнейших изменений в сфере образования — внедрение профильной старшей школы в рамках концепции "Новая украинская школа". Хотя основные нововведения запланированы на 2027 год, эта тема уже активно обсуждается и сопровождается различными предположениями и мифами, в частности о возможном закрытии 10-х классов или отмене полного среднего образования.

Другие новости:

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

