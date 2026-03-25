Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

Кратко:
- Беспилотник с территории России залетел в Эстонию
- Он врезался в дымовую трубу электростанции
- Электростанция не понесла серьезных повреждений
В ночь на 25 марта беспилотник, залетевший из воздушного пространства страны-агрессора России, врезался в дымовую трубу электростанции в Эстонии. Об этом пишет ERR.
Известно, что инцидент произошел в 03:43. По данным правоохранителей, никто не пострадал.
Как сообщили в органах безопасности, беспилотник, вероятно, сбился с курса и не имел цели на территории Эстонии.
"В настоящее время проводятся первичные следственные действия, точные обстоятельства устанавливает расследование", — заявила генеральный прокурор Астрид Аси.
На месте работают саперы, дело ведет Департамент полиции безопасности Эстонии под процессуальным руководством прокуратуры.
В то же время, по предварительным оценкам компании Enefit Power, сама электростанция не понесла серьезных повреждений, и инцидент не повлияет на энергоснабжение страны.
Генеральный директор полиции безопасности Марго Паллосон заявил, что подобные случаи могут повторяться.
"Речь идет о последствиях полномасштабной агрессивной войны со стороны России. Можно предположить, что подобные инциденты будут повторяться", — добавил он.
Угроза для стран НАТО — что известно
Как сообщал Главред, Центр противодействия дезинформации при СНБО рассказывал, что спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.
В ежегодной оценке угроз, опубликованной разведкой Литвы, говорится о том, что Россия наращивает военные подразделения у границ стран НАТО и может использовать их как основу для возможного будущего конфликта с Альянсом.
В то же время Швеция назвала Россию своей главной угрозой, ведь все более рискованное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.
Об источнике: ERR
Эстонская общественная телерадиовещательная компания (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — общественная организация, созданная 1 июля 2007 года объединением Эстонского радио (Eesti Raadio) и Эстонского телевидения (Eesti Televisioon) на правах, предусмотренных Эстонским национальным актом о телерадиовещании. Компанию возглавляет Маргус Алликмаа, бывший председатель Эстонского радио.
