Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

В настоящее время точные обстоятельства инцидента выясняются в ходе расследования.

Дрон залетел на территорию Эстонии

Кратко:

Беспилотник с территории России залетел в Эстонию

Он врезался в дымовую трубу электростанции

Электростанция не понесла серьезных повреждений

В ночь на 25 марта беспилотник, залетевший из воздушного пространства страны-агрессора России, врезался в дымовую трубу электростанции в Эстонии. Об этом пишет ERR.

Известно, что инцидент произошел в 03:43. По данным правоохранителей, никто не пострадал.

Как сообщили в органах безопасности, беспилотник, вероятно, сбился с курса и не имел цели на территории Эстонии.

"В настоящее время проводятся первичные следственные действия, точные обстоятельства устанавливает расследование", — заявила генеральный прокурор Астрид Аси.

На месте работают саперы, дело ведет Департамент полиции безопасности Эстонии под процессуальным руководством прокуратуры.

В то же время, по предварительным оценкам компании Enefit Power, сама электростанция не понесла серьезных повреждений, и инцидент не повлияет на энергоснабжение страны.

Генеральный директор полиции безопасности Марго Паллосон заявил, что подобные случаи могут повторяться.

"Речь идет о последствиях полномасштабной агрессивной войны со стороны России. Можно предположить, что подобные инциденты будут повторяться", — добавил он.

Угроза для стран НАТО — что известно

Как сообщал Главред, Центр противодействия дезинформации при СНБО рассказывал, что спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.

В ежегодной оценке угроз, опубликованной разведкой Литвы, говорится о том, что Россия наращивает военные подразделения у границ стран НАТО и может использовать их как основу для возможного будущего конфликта с Альянсом.

В то же время Швеция назвала Россию своей главной угрозой, ведь все более рискованное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.

Читайте также:

Об источнике: ERR Эстонская общественная телерадиовещательная компания (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — общественная организация, созданная 1 июля 2007 года объединением Эстонского радио (Eesti Raadio) и Эстонского телевидения (Eesti Televisioon) на правах, предусмотренных Эстонским национальным актом о телерадиовещании. Компанию возглавляет Маргус Алликмаа, бывший председатель Эстонского радио.

