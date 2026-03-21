Трамп может развалить НАТО: раскрыты вероятные сроки распада Альянса

Дональд Трамп сосредоточен на других вопросах, но к теме НАТО он еще вернется, считает Виктор Андрусив.

https://glavred.info/world/tramp-mozhet-razvalit-nato-raskryty-veroyatnye-sroki-raspada-alyansa-10750775.html Ссылка скопирована

Эксперт оценил угрозу распада НАТО

Важное из заявлений Андрусива:

Трамп может поднять вопрос о целесообразности дальнейшего существования НАТО

США не будут педалировать этот вопрос до завершения активной фазы войны в Иране

Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив прокомментировал вопрос о том, что американский президент Дональд Трамп своими заявлениями делает шаги к возможному политическому выходу США из НАТО.

"На самом деле Трамп и раньше хотел это сделать. И, откровенно говоря, европейцы своей несостоятельностью в значительной степени ему в этом подыграли. Сейчас он сосредоточен на других вопросах, но, думаю, к теме НАТО еще вернется", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

При этом эксперт не исключает, что с учетом позиции отдельных стран, таких как Испания, он может поднять вопрос о целесообразности дальнейшего существования альянса в нынешнем формате и пребывания в нем Соединенных Штатов.

"Впрочем, я не думаю, что он будет делать это до завершения активной фазы войны в Иране. Вероятно, уже после этого, используя результаты этой войны, он перейдет к вопросу существования НАТО в целом", - добавил Андрусив.

/ Инфографика: Главред

Как писал Главред, Россия передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО, если в Украине будет заключено мирное соглашение о завершении войны. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он призвал Европу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО и выделить больше средств на оборону в прифронтовых государствах.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может стать следующей целью России, поэтому странам-членам стоит уже сейчас готовиться к дальнейшему возможному обострению.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России. Он отметил, что Москва может быстрее восстановить свой военный потенциал и потенциально атаковать восточную страну-члена Альянса раньше, чем ожидалось.

Другие новости:

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред