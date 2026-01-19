Обязательный техосмотр для всех авто: что изменится в 2026 году

Запланированная реформа станет частью большого пакета изменений в сфере автотранспорта, безопасности и перевозок.

В 2026 году в Украине планируют начать реформу технического контроля, которая предусматривает введение обязательного техосмотра всех транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Инициатива призвана упростить процедуру технического осмотра для первой государственной регистрации транспортных средств, бывших в употреблении, а также постепенно ввести обязательный технический контроль для всех типов автомобильного транспорта", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что параллельно в ведомстве намерены реформировать процедуру техосмотра, чтобы она "была прозрачной и не содержала коррупционных рисков".

В Минобщин добавляют, что запланированная реформа станет частью большого пакета изменений в сфере автотранспорта, безопасности и перевозок, которые должны приблизить украинские правила к стандартам Европейского Союза.

Также для обеспечения прогнозируемого и прозрачного пересечения границы автотранспортом планируется законодательное урегулирование системы "еЧерга". Сейчас она функционирует в режиме эксперимента, а законопроект должен внедрить ее на постоянной основе.

Кроме того, для цифровизации логистики и уменьшения административной нагрузки на бизнес ожидается введение электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН). Сейчас это экспериментальный проект, однако использование электронной ТТН должно быть обязательным во всех перевозках.

В свою очередь, документ о реформе такси имеет целью обеспечить легальную работу водителей такси и единые стандарты в сфере безопасности при перевозке, а также вывести из тени работу отрасли.

Также планируется обновить законопроект о перевозке скоропортящихся пищевых продуктов автомобильным транспортом. Обновление позволит сертифицировать транспорт, который их перевозит, прямо в Украине, а не за рубежом.

Министерство также будет работать над уже зарегистрированными документами, в частности:

перевозка опасных грузов – должна повысить уровень безопасности при перевозке и обновление регуляторной базы в соответствии с международными нормами;

Национальное бюро расследования аварийных происшествий на транспорте – создание независимого органа по расследованию транспортных происшествий и предотвращению их в будущем;

общественно важные перевозки – позволит общинам обеспечить качественное транспортное сообщение, особенно там, где нет экономически привлекательных маршрутов;

льготные перевозки – реформирует системы льготного проезда и внедрит возможности для реализации права граждан на льготные перевозки и справедливые компенсации;

усиление ответственности за каботажные перевозки для иностранных перевозчиков – позволит обеспечить справедливую и пропорциональную ответственность для иностранных перевозчиков в Украине за незаконную деятельность;

совершенствование законодательного регулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации – для регулирования эксплуатации гражданских БПЛА.

Как писал Главред, в Украине готовятся к масштабной реформе в сфере безопасности на дорогах - планируют ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Сейчас такое требование распространяется только на коммерческие грузовики и автобусы.

Напомним, в Украине меняется порядок прохождения технического осмотра автомобилей. Начиная с 1 июля 2025 года, все проверки транспортных средств должны обязательно сопровождаться видеофиксацией.

Вопрос восстановления технического осмотра для частных автомобилей периодически появляется в публичном пространстве, однако реальных решений до сих пор нет. Адвокат Вадим Володарский в комментарии Главреду отметил, что в нынешних условиях государство вряд ли будет заниматься этим вопросом, ведь он может лишь усилить напряжение в обществе без ощутимого положительного эффекта для безопасности дорожного движения.

