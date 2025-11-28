Укр
Для водителей в Украине готовят масштабную реформу: вернут ли обязательный техосмотр

Дарья Пшеничник
28 ноября 2025, 19:25
Контрольные службы будут иметь возможность остановить на дороге авто и проверить его состояние.
Обязательный технический контроль для всех транспортных средств / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Главное из новости:

  • В Украине готовят обязательный техосмотр для всех авто
  • Планируется внедрение придорожного контроля техсостояния машин
  • Сертификацию подержанных авто хотят заменить на первый техосмотр при ввозе

В Украине готовятся к масштабной реформе в сфере безопасности на дорогах - планируют ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Сейчас такое требование распространяется только на коммерческие грузовики и автобусы.

Об этом рассказал заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в интервью ЦТС. По его словам, новация станет серьезным вызовом для страны:

"Большое направление, которое будет для Украины непростым политически - это внедрение обязательного технического контроля. Техосмотр должен предусматриваться для всех транспортных средств, включая легковые авто".

Деркач отметил, что в Европе техосмотр - это базовый регламент, без которого невозможно обеспечить надлежащий уровень безопасности. В Украине же планируют не только ввести регулярный контроль, но и создать систему придорожных проверок. Это позволит службам останавливать автомобили и оценивать их техническое состояние прямо на трассе.

"Это будет непростой документ, но мы работаем над тем, чтобы это сделать", - отметил чиновник.

Отдельно в министерстве работают над законопроектом, который изменит подход к сертификации подержанных авто, ввозимых в Украину. Нынешняя система, по словам Деркача, является "неэффективным и часто коррупционным инструментом, который не имеет аналогов в ЕС".

Вместо сертификации предлагают ввести первый обязательный технический контроль сразу после ввоза машины.

"Будем его менять на обязательный технический контроль. То есть подержанный автомобиль, когда будет ввозиться в Украину, будет проходить не сертификацию, а первый обязательный технический контроль. Это еще один подход, который шаг за шагом приведет нас к обязательному техническому контролю для всех автомобилей", - пояснил заместитель министра.

Таким образом, Украина постепенно приближается к европейским стандартам в сфере автомобильной безопасности, где техосмотр является неотъемлемой частью эксплуатации транспортных средств.

Об источнике: Центр транспортных стратегий

Центр транспортных стратегий (ЦТС) - независимый информационно-консалтинговый центр, сосредоточенный на исследовании отдельных транспортно-инфраструктурных проектов, а также анализе и прогнозах развития транспортного комплекса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто транспорт техосмотр
