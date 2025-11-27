'Убивает' двигатель и не только: почему на самом деле не стоит прогревать авто

Прогрев автомобиля зимой на месте может показаться заботой, но на самом деле вредит.

Почему не нужно прогревать авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему прогревать авто вредно

В каких случаях прогрев авто на месте может быть допустимым

Как правильно очистить обледенелые стекла

С наступлением холодов все больше водителей возвращаются к привычке прогревать автомобиль на месте, считая это необходимой процедурой для защиты двигателя и комфортной поездки. Хотя такой способ кажется безопасным и даже полезным, на самом деле для современных авто он не только лишний, но и потенциально вредный.

Эксперты из организации защиты прав потребителей Which? предостерегают водителей от привычки оставлять автомобиль работать на месте для прогрева двигателя. Такое действие не только наносит вред мотору, но и может привести к штрафу.

Почему не стоит прогревать авто

Старший автомобильный аналитик Майкл Пассингхем в сети X объяснил, что прогрев двигателя "на месте" является пережитком прошлой эпохи. По его словам, оставлять авто работать несколько минут имеет смысл только для машин с карбюраторами, которые перестали выпускать более трех десятилетий назад.

В современных автомобилях электроника сама регулирует работу двигателя и смеси топлива, поэтому прогрев "на холостом" не приносит никакой пользы. Единственное исключение, которое допускает эксперт - это желание сесть в теплую машину с чистым лобовым стеклом. Однако это скорее вопрос комфорта, а не технической необходимости.

Чем опасен прогрев авто без движения

Пассингхем подчеркнул, что автопроизводители единодушны. По их словам, значительно полезнее осторожно начать движение сразу после запуска двигателя, чем ждать, пока авто прогреется на месте. Так мотор набирает рабочую температуру быстрее, уменьшается износ деталей и расходуется меньше топлива.

Когда авто работает на месте масло прогревается медленнее, топливо сгорает неэффективно, увеличивается нагар в системе и мотор работает в режиме повышенной нагрузки. То есть то, что водители делают "для добра", на самом деле сокращает ресурс двигателя и увеличивает риск дорогостоящих ремонтов.

Что делать, если стекло обледенело

По мнению специалистов, прогревать машину, чтобы растопить лед, является худшим решением. Вместо этого стоит воспользоваться скребком для льда, применить "антилед" и заранее позаботиться о техсостоянии авто и обогреве.

"Регулярное техобслуживание, свежее масло и новые фильтры делают работу двигателя более эффективной и уменьшают риски зимой", - напомнили в Which?

Как быстро разморозить стекло автомобиля / Инфографика: Главред

Почему нельзя прогревать авто даже в собственном дворе

RAC отмечает, что водители часто недооценивают риски. Двигатель, который работает на холостом ходу производит вдвое больше вредных выбросов, чем во время движения и создает лишнюю нагрузку на мотор. Следовательно, даже частная территория не делает такую привычку безопасной.

Как правильно и безопасно размораживать автомобиль в мороз

Специалисты приводят четкий алгоритм:

Распылить "антилед " на стекло. Аккуратно снять лед специальным скребком. Убедиться, что стеклоочистители не примерзли. В случае необходимости использовать состав из воды и соли или раствор уксуса и воды (3:1).

В то же время важно не использовать кредитные карты, чтобы соскрести лед с лобового стекла. Такие действия могут поцарапать или даже повредить стекло. Также не стоит лить кипяток, поскольку резкий перепад температур может вызвать трещины.

