Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Как очистить лобовое стекло от льда за считанные минуты: простой лайфхак для утра

Руслан Иваненко
27 ноября 2025, 19:57
55
Как быстро очистить лобовое стекло от льда без повторного запотевания в салоне.
Авто
Как избавиться от ледяной корки за несколько минут без вреда для стекла / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как быстро убрать лед
  • Как сохранить авто без царапин
  • Как избежать штрафов за прогрев

Утренний мороз часто превращает лобовое стекло автомобиля в ледяной ковер, и многие водители автоматически запускают двигатель, надеясь, что лед растает сам. Однако в большинстве европейских стран такая практика, известная как "прогрев на месте", считается нарушением правил дорожного движения, сообщает польское издание Interia.

Главред решил рассказать, как безопасно и быстро очистить лобовое стекло от льда.

видео дня

Автоэксперт объясняет:

"Даже несколько минут прогрева на стоянке могут привести к штрафу. К тому же повышенная влажность в салоне из-за конденсата вызывает повторное запотевание окон".

Чего не стоит делать

Важно избегать заливки на стекло горячей воды - резкий перепад температур может привести к трещинам или полному разрушению стекла. Также не рекомендуется соскребать лед вместе с грязью и солью после поездки по заснеженной дороге - это приводит к царапинам.

Эксперт советует хотя бы раз опрыскать лобовое стекло специальной жидкостью до замерзания, чтобы удалить грязь.

Самые распространенные способы очистки льда

Самый распространенный и проверенный метод борьбы с ледовой коркой - классический скребок. Эксперты рекомендуют выбирать инструменты из жесткого пластика или металлическим краем, ведь дешевые скребки оставляют царапины, заметные уже через несколько месяцев.

Еще один эффективный вариант - специальный спрей-антилид, который растворяет ледяную корку за 30 секунд. После применения следует смыть остатки химии, чтобы избежать повреждения кузова.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как быстро разморозить стекло авто / Инфографика - Главред

Самый удобный способ, который экономит время и нервы водителя, - это защитная накладка на лобовое стекло. Стоимость небольшая, а утром достаточно снять накладку - и можно безопасно отправляться в путь.

Читайте также:

Об источнике: Interia Motoryzacja

Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

20:09Фронт
Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

19:40Синоптик
"Фактически линия фронта": назван город, где могут разместить иностранные войска

"Фактически линия фронта": назван город, где могут разместить иностранные войска

18:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Последние новости

21:25

Компромат на Трампа могли "слить" россиянам - дипломат раскрыл новые детали

20:57

"Невеста знатная": путинист Киркоров рассказал о бурной личной жизни дочери

20:09

РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

19:57

Как очистить лобовое стекло от льда за считанные минуты: простой лайфхак для утра

19:54

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удачаВидео

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
19:40

Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

19:34

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь РусиВидео

19:23

Половина всех пляжей в мире может исчезнуть - ученые предупредили о новой угрозе

19:12

Принесет счастье, достаток и удачу: в какие дни нужно ставить новогоднюю елкуВидео

Реклама
19:10

Что нужно всегда помнить о Путине и его подельникахмнение

18:54

Не займет много времени: эксперт показала эффективный метод пересадки орхидейВидео

18:32

"Фактически линия фронта": назван город, где могут разместить иностранные войска

18:31

Света не будет до 10 часов: Укрэнерго опубликовало новые графики на 28 ноября

18:29

Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий российских ударов по энергетике

17:59

В РФ приняли шокирующее решение по Пугачевой

17:32

"Блокируют врага": Сырский рассказал об успехах ВСУ в Покровске, какая там ситуация

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсировал новые переговоры с США по мирному плану

16:52

Придет настоящая зима: синоптик сказал, когда всю Украину начнет засыпать снегом

16:40

Массовые сливы материалов из НАБУ обнаружили еще во время обысков у "решалы" от Бюро Христенко, – эксперт

16:36

"Какое дно": Ханде Эрчел закатила вечеринку в Москве и призналась в любви к РФ

Реклама
16:31

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

15:55

О химии можно забыть: простое натуральное средство уничтожает плесень мгновенноВидео

15:53

"Мы согласны, но есть условие": Путин сделал громкое заявление об окончании войныВидео

15:51

Развертывание иностранных войск в Украине: в Турции назвали условие

15:44

"Не буду говорить, что самый достойный": KHAYAT потроллил заявление Jerry HeilВидео

15:33

Лукашенко резко раскритиковал мирный план США - что не понравилось диктаторуВидео

15:25

Цены упадут еще до Нового года: базовый продукт станет доступнее для украинцев

15:01

Усиленная магнитная буря атаковала Украину: людям стоит приготовиться к последствиям

14:59

Женщина узнала о невероятных способностях своей овчарки: что научился делать пес

14:53

Поставки РФ отрезали, а оккупантов заблокировали: ВСУ отбивают важный город

14:49

Новогодняя закуска в тарталетках с шикарной начинкой - очень вкусноВидео

14:49

Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с пятимесячным сыном

14:38

Может заклинить и ржаветь: когда нельзя оставлять авто на "ручнике"

14:33

Власти РФ устроили проблемы Алле Пугачевой - что призошло

14:30

На самом популярном направлении поезда будут курсировать каждый час: раскрыты детали

14:29

Жена тяжелобольного Adam вышла на связь и рассказала о состоянии артиста

14:22

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

14:12

Гороскоп Таро на завтра 28 ноября: Ракам - изобилие, Весам - верность себе

14:02

"Мы не причастны": Олег Винник дал заднюю и сделал громкое заявление

13:55

В шаге от потери Гуляйполя: в Deepstate рассказали о ситуации на фронте

Реклама
13:54

Всего три движения ножом: как быстро почистить и порезать болгарский перец

13:50

Мирный план Трампа зашел в тупик: в The Atlantic раскрыли судьбу переговоров

13:35

Сковорода больше не нужна: неожиданный способ готовит яичницу быстрее и лучшеВидео

13:32

Актеры сериала "Очень странные дела" сделали приятный сюрприз украинцам — деталиВидео

13:24

"Испытания": Ольга Сумская публично рассказала об измене Виталия Борисюка

13:16

Черная Пятница 2025 в Алло: все о главной распродаже года новости компании

12:59

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

12:57

До Нового года может и не успеть: политолог сказал, когда закончится войнаВидео

12:57

Сибига анонсировал встречу переговорных команд Украины и США: что известно

12:49

Как на украинском называть "тюль": благозвучные варианты, которые все игнорируютВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять