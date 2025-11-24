Почему опытные водители добавляют соду в антифриз: лайфхак который работает

Вы узнаете:
Антифриз - не просто жидкость в бачке под капотом. Она держит температуру двигателя в пределах нормы и не дает металлу закипеть летом или разорвать систему зимой.
Главред решил рассказать, как проверить антифриз на подлинность за несколько секунд.
В магазинах часто попадается контрафакт, и даже знакомый бренд не всегда гарантирует качество. Именно поэтому водители со стажем пользуются старым, проверенным способом - добавляют в жидкость обычную пищевую соду, сообщает "Твоя Машина".
Как работает тест с содой
Механик киевского сервиса объяснил, как это работает:
"Если в антифризе есть кислота, сода сразу вызывает пену. Это четкий сигнал, что перед вами подделка. Такое средство может разъедать алюминиевые элементы системы охлаждения и быстро убить насос".
По словам специалиста, настоящий антифриз останется без изменений - никакой пены, только чистая поверхность.
Химически все просто. В дешевом или поддельном антифризе используют кислотные примеси, которые нейтрализуются содой с образованием пузырьков. В качественных составах основа - спирт или гликоль, который не реагирует на соду. Проверка занимает несколько секунд и не требует лаборатории.
Водители шутят:
"Сода - как детектор лжи для антифриза".
И недаром. После нескольких подобных тестов на гаражном форуме пользователи обнаружили, что около трети жидкостей с рынка начинают пениться.
Советы водителям
- Не покупайте антифриз "на разлив" без этикетки.
- Всегда проверяйте цвет и запах - резкий аромат уксуса свидетельствует о кислоте.
- Проведите тест с содой перед заливкой в систему.
- Сохраняйте упаковку, если нужно доказать подделку продавцу.
