Почему опытные водители добавляют соду в антифриз: лайфхак который работает

Руслан Иваненко
24 ноября 2025, 21:31
Опытные механики объясняют, на что обращать внимание в жидкости охлаждения.
Простой способ проверки жидкости охлаждения перед заливкой / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как без лаборатории отличить подделку от настоящего антифриза
  • Какие признаки низкокачественной жидкости подскажут водителю
  • Почему сода стала "детектором лжи" для антифриза

Антифриз - не просто жидкость в бачке под капотом. Она держит температуру двигателя в пределах нормы и не дает металлу закипеть летом или разорвать систему зимой.

Главред решил рассказать, как проверить антифриз на подлинность за несколько секунд.

В магазинах часто попадается контрафакт, и даже знакомый бренд не всегда гарантирует качество. Именно поэтому водители со стажем пользуются старым, проверенным способом - добавляют в жидкость обычную пищевую соду, сообщает "Твоя Машина".

Как работает тест с содой

Механик киевского сервиса объяснил, как это работает:

"Если в антифризе есть кислота, сода сразу вызывает пену. Это четкий сигнал, что перед вами подделка. Такое средство может разъедать алюминиевые элементы системы охлаждения и быстро убить насос".

По словам специалиста, настоящий антифриз останется без изменений - никакой пены, только чистая поверхность.

Химически все просто. В дешевом или поддельном антифризе используют кислотные примеси, которые нейтрализуются содой с образованием пузырьков. В качественных составах основа - спирт или гликоль, который не реагирует на соду. Проверка занимает несколько секунд и не требует лаборатории.

Водители шутят:

"Сода - как детектор лжи для антифриза".

И недаром. После нескольких подобных тестов на гаражном форуме пользователи обнаружили, что около трети жидкостей с рынка начинают пениться.

Советы водителям

  • Не покупайте антифриз "на разлив" без этикетки.
  • Всегда проверяйте цвет и запах - резкий аромат уксуса свидетельствует о кислоте.
  • Проведите тест с содой перед заливкой в систему.
  • Сохраняйте упаковку, если нужно доказать подделку продавцу.
Как правильно хранить автомобильные шины
Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Гости ахнут от восторга: рецепт превосходного салата с курицейВидео

13:34

Это критический момент: Зеленский высказался о мирном плане

13:27

Где мощи Ярослава Мудрого и зачем они РФ: в Софии Киевской ответили

