Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

Зимой нужно придерживаться определенных правил во время мытья автомобиля.

Как мыть авто зимой

Как не стоит мыть авто зимой

Какая температура считается экстремальной для мытья

Зимой многие водители колеблются, стоит ли мыть автомобиль. Одни считают, что мыть нужно еще чаще, чем в теплое время года, а другие - выберут вариант ждать до весны.

Главред решил разобраться, нужно ли мыть автомобиль зимой.

Как часто нужно мыть авто зимой

Telegrafi рассказывает, что мыть автомобиль зимой нужно так же часто, как и летом.

"Даже зимой мойте автомобиль, когда чувствуете, что мытье полезно для вашего транспортного средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зимняя грязь имеет чрезвычайно коррозионное воздействие на краску, а это значит, что ее следует удалять как можно чаще. Но это касается только тех поверхностей, которые ранее были повреждены царапинами. Целые лакокрасочные поверхности легко справляются с отложениями грязи.

При какой температуре не стоит мыть авто

Эксперты не рекомендуют мыть автомобиль при экстремальных температурах - это ниже -10 градусов.

"Вам следует избегать теплового шока. Если температура воды с автоматической мойки составляет от 10 до 30 градусов, то попадая на холодные части автомобиля она может повредить покрытие", - говорят специалисты.

Как правильно мыть авто зимой

Прежде чем заезжать на автоматическую мойку, необходимо удалить все остатки снега и льда с авто, потому что они могут повредить лакокрасочное покрытие.

Также важно сначала хорошо промыть автомобиль, чтобы удалить грязь и предотвратить повреждение краски от щеток.

"Дополнительные и дорогие программы с горячим воском или защитой днища не являются необходимыми. Но, конечно, каждый может сам решить, как он хочет относиться к своему автомобилю", - подытожили эксперты.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

