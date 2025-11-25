Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

Мария Николишин
25 ноября 2025, 10:48
23
Зимой нужно придерживаться определенных правил во время мытья автомобиля.
Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой
Как мыть авто зимой / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как не стоит мыть авто зимой
  • Какая температура считается экстремальной для мытья

Зимой многие водители колеблются, стоит ли мыть автомобиль. Одни считают, что мыть нужно еще чаще, чем в теплое время года, а другие - выберут вариант ждать до весны.

Главред решил разобраться, нужно ли мыть автомобиль зимой.

видео дня

Как часто нужно мыть авто зимой

Telegrafi рассказывает, что мыть автомобиль зимой нужно так же часто, как и летом.

"Даже зимой мойте автомобиль, когда чувствуете, что мытье полезно для вашего транспортного средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зимняя грязь имеет чрезвычайно коррозионное воздействие на краску, а это значит, что ее следует удалять как можно чаще. Но это касается только тех поверхностей, которые ранее были повреждены царапинами. Целые лакокрасочные поверхности легко справляются с отложениями грязи.

При какой температуре не стоит мыть авто

Эксперты не рекомендуют мыть автомобиль при экстремальных температурах - это ниже -10 градусов.

"Вам следует избегать теплового шока. Если температура воды с автоматической мойки составляет от 10 до 30 градусов, то попадая на холодные части автомобиля она может повредить покрытие", - говорят специалисты.

Как правильно мыть авто зимой

Прежде чем заезжать на автоматическую мойку, необходимо удалить все остатки снега и льда с авто, потому что они могут повредить лакокрасочное покрытие.

Также важно сначала хорошо промыть автомобиль, чтобы удалить грязь и предотвратить повреждение краски от щеток.

"Дополнительные и дорогие программы с горячим воском или защитой днища не являются необходимыми. Но, конечно, каждый может сам решить, как он хочет относиться к своему автомобилю", - подытожили эксперты.

Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой
Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: "Telegrafi"

Telegrafi.com является одним из крупнейших новостных порталов на албанском языке, предлагающий оперативные новости, советы, анализы и материалы из разных сфер жизни, включая политику, экономику, общественные события, технику, спорт, культуру и другие темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

12:20Война
"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

11:36Мир
Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

11:23Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Последние новости

12:20

"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

12:16

"Четкий план": Jerry Heil удивила целью возвращения на Нацотбор Евровидения

12:10

"Трампу глубоко наплевать": появился тревожный сценарий завершения войны

12:06

Легендарную Брижит Бардо снова госпитализировали - что известно

11:43

Нужно ли разделять светлые и темные вещи перед стиркой - окончательный ответВидео

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцевНакроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
11:40

Почему красивые люди едят виноград - чем он полезен для женщин

11:36

"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

11:32

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

11:23

Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

Реклама
11:06

Переговоры Украины и США по мирному соглашению: у Путина сделали заявлениеВидео

11:05

Трамп и Зеленский на пороге решающих переговоров по мирному плану - СМИ

11:01

"Шахед прилетел в квартиру": украинские звезды показали, как пережили удар РФ

10:48

Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

10:41

После подписания мирного соглашения: Макрон анонсировал развертывание сил обеспечения в Украине

10:40

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целейФото

10:28

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

10:12

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:07

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:03

"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионыФото

Реклама
09:50

Какой цвет принесет вам счастье и достаток: ответ спрятан в дате рождения

09:34

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

09:26

Почему танцы с бубнами вокруг "мирных планов" закончатся примерно ничеммнение

09:07

"Мы сделали для себя": в Киеве людей не пустили в укрытие во время тревогиВидео

09:02

Фраза "пусть земля будет пухом" имеет совсем другое значение: когда-то ее боялисьВидео

08:59

Гороскоп на завтра 26 ноября: Весам - внезапная прибыль, Тельцам - проблема

08:55

Часть города без тепла, есть перебои в работе транспорта: как живет Киев после атаки РФ

08:16

Переговоры о подготовке мирного плана: у Трампа сделали важное заявление

08:10

Под завалами могут быть люди: в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФФото

07:10

Взрывы в Киеве: РФ запустила по столице Украины "Кинжалы" - что известно

06:56

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены домаФото

06:17

28 пунктов Дмитриева-Виткофа: при чем здесь логика Трампа и наши выборымнение

06:00

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

05:44

На каких оборотах сажевый фильтр "самоочищается": эксперты раскрыли секрет

05:10

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

04:41

Какой кофе пить во время диеты: назван напиток, который помогает держать форму

04:19

Как отмыть гору шампиньонов за считанные секунды - суперский трюк

03:25

"Принципиальный и упрямый": подпишет ли Зеленский мирное соглашение с Путиным

03:03

Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночьюВидео

02:20

"Паспорт забрали": Сергея Бабкина задержала сербская полиция

Реклама
01:45

Только "воруют" электроэнергию: никогда не оставляйте эти 3 устройства в розетке

01:08

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

00:43

БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

24 ноября, понедельник
23:50

РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

23:31

США "забыли" привлечь Украину к передаче мирного плана РФ: в ОП сделали заявление

23:21

Джамала впервые показала лицо полуторагодовалого сына

23:00

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

22:55

Враг вклинивается в тыл: эксперт раскрыл, какой участок фронта оказался под угрозой

22:29

План окончания войны существенно изменился - Зеленский раскрыл детали

22:20

Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять