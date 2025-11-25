Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

Вы узнаете:
- Как не стоит мыть авто зимой
- Какая температура считается экстремальной для мытья
Зимой многие водители колеблются, стоит ли мыть автомобиль. Одни считают, что мыть нужно еще чаще, чем в теплое время года, а другие - выберут вариант ждать до весны.
Главред решил разобраться, нужно ли мыть автомобиль зимой.
Как часто нужно мыть авто зимой
Telegrafi рассказывает, что мыть автомобиль зимой нужно так же часто, как и летом.
"Даже зимой мойте автомобиль, когда чувствуете, что мытье полезно для вашего транспортного средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зимняя грязь имеет чрезвычайно коррозионное воздействие на краску, а это значит, что ее следует удалять как можно чаще. Но это касается только тех поверхностей, которые ранее были повреждены царапинами. Целые лакокрасочные поверхности легко справляются с отложениями грязи.
При какой температуре не стоит мыть авто
Эксперты не рекомендуют мыть автомобиль при экстремальных температурах - это ниже -10 градусов.
"Вам следует избегать теплового шока. Если температура воды с автоматической мойки составляет от 10 до 30 градусов, то попадая на холодные части автомобиля она может повредить покрытие", - говорят специалисты.
Как правильно мыть авто зимой
Прежде чем заезжать на автоматическую мойку, необходимо удалить все остатки снега и льда с авто, потому что они могут повредить лакокрасочное покрытие.
Также важно сначала хорошо промыть автомобиль, чтобы удалить грязь и предотвратить повреждение краски от щеток.
"Дополнительные и дорогие программы с горячим воском или защитой днища не являются необходимыми. Но, конечно, каждый может сам решить, как он хочет относиться к своему автомобилю", - подытожили эксперты.
Читайте также:
- Новый дорожный знак с авто и тремя шариками смущает водителей: что он означает
- Не боятся ржавчины: названы модели авто с самой надежной защитой кузова
- На каких оборотах сажевый фильтр "самоочищается": эксперты раскрыли секрет
Об источнике: "Telegrafi"
Telegrafi.com является одним из крупнейших новостных порталов на албанском языке, предлагающий оперативные новости, советы, анализы и материалы из разных сфер жизни, включая политику, экономику, общественные события, технику, спорт, культуру и другие темы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред