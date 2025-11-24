Новый дорожный знак с авто и тремя шариками смущает водителей: что он означает

Знак был введен в рамках поправки к правилам дорожного движения.

Новый дорожный знак с авто / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Хотя каждый водитель должен знать все дорожные знаки, иногда к ним добавляются новые, о которых узнают единицы. Это касается и знака с авто и людьми внутри.

Главред решил разобраться, что означает дорожный знак три человека в автомобиле.

Где можно увидеть знак с изображением авто с тремя фигурами внутри

Auto Swiat рассказывает, что именно на немецких дорогах появился необычный знак с изображением трех лиц в автомобиле, который одни ассоциируют с манекенами, а другие - с пулями. Хотя его внешний вид прост, он скрывает довольно сложную историю и значительные изменения для водителей.

Этот дорожный знак был введен в рамках поправки к правилам дорожного движения 2020 года. Его целью было предоставить приоритет транспортным средствам, перевозящим не менее трех человек - как легковым автомобилям, так и мотоциклам с колясками.

Дорожный знак с авто и тремя шариками / фото: скриншот

Для чего нужен знак с авто и тремя фигурами внутри

Известно, что знак имел целью позволить транспортным средствам с большим количеством пассажиров использовать автобусные полосы, быстрее двигаться по перегруженным улицам и даже обходить некоторые ограничения движения.

Однако сейчас только такси и электромобили могут использовать эти полосы при исключительных обстоятельствах.

Несанкционированное использование такой полосы приведет к штрафу в размере 55 евро (примерно 2600 гривен).

Об источнике: Auto Swiat Auto Swiat - это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, предоставляет советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

