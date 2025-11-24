Новый дорожный знак с авто и тремя шариками смущает водителей: что он означает

Вы узнаете:
Хотя каждый водитель должен знать все дорожные знаки, иногда к ним добавляются новые, о которых узнают единицы. Это касается и знака с авто и людьми внутри.
Главред решил разобраться, что означает дорожный знак три человека в автомобиле.
Где можно увидеть знак с изображением авто с тремя фигурами внутри
Auto Swiat рассказывает, что именно на немецких дорогах появился необычный знак с изображением трех лиц в автомобиле, который одни ассоциируют с манекенами, а другие - с пулями. Хотя его внешний вид прост, он скрывает довольно сложную историю и значительные изменения для водителей.
Этот дорожный знак был введен в рамках поправки к правилам дорожного движения 2020 года. Его целью было предоставить приоритет транспортным средствам, перевозящим не менее трех человек - как легковым автомобилям, так и мотоциклам с колясками.
Для чего нужен знак с авто и тремя фигурами внутри
Известно, что знак имел целью позволить транспортным средствам с большим количеством пассажиров использовать автобусные полосы, быстрее двигаться по перегруженным улицам и даже обходить некоторые ограничения движения.
Однако сейчас только такси и электромобили могут использовать эти полосы при исключительных обстоятельствах.
Несанкционированное использование такой полосы приведет к штрафу в размере 55 евро (примерно 2600 гривен).
Об источнике: Auto Swiat
Auto Swiat - это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, предоставляет советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.
