Украинские суды повально отменяют штрафы за парковку: что происходит

Многие постановления составляются с нарушением законодательных требований, а инспекторы не предоставляют достаточной доказательной базы.

Какие штрафы уже не действуют / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В украинских судах все чаще отменяют штрафы, которые инспекторы выписывают за неправильную остановку и парковку. Анализ последних решений показывает, что значительная часть таких постановлений оказывается юридически слабой: документы оформлены с нарушениями, а доказательств, которые должны подтверждать вину водителя, или нет, или их недостаточно. Об этом сообщает UAmotors.

Закон предусматривает ответственность по статье 122 КУоАП:

за стандартное нарушение 340 грн;

за блокирование движения 1 445 грн.

Однако суды нередко отменяют эти штрафы. Причина проста: чтобы подтвердить факт стоянки, необходимо иметь полную видеозапись всего периода нарушения.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Однако инспекторы часто ограничиваются несколькими фотографиями или коротким роликом, что не может считаться надлежащим доказательством. Судьи отмечают: одно лишь постановление не имеет доказательной силы.

Самые частые причины для закрытия дел следующие:

отсутствуют полные и непрерывные видеоматериалы;

инспекторы не учитывают важные детали, в частности высадку или посадку пассажиров, погрузку и разгрузку;

постановления содержат общие фразы вроде "остановился под знаком 3.35", но не указывают точное время или обстоятельства.

Чтобы штрафы имели юридическую силу, контрольные службы должны документировать нарушения более тщательно: фиксировать весь процесс, обеспечивать качество записей и внимательно проверять работу инспекторов. Волна отмен в судах демонстрирует, что система имеет существенные недоработки, которые требуют немедленного устранения.

