Украинские суды повально отменяют штрафы за парковку: что происходит

В украинских судах все чаще отменяют штрафы, которые инспекторы выписывают за неправильную остановку и парковку. Анализ последних решений показывает, что значительная часть таких постановлений оказывается юридически слабой: документы оформлены с нарушениями, а доказательств, которые должны подтверждать вину водителя, или нет, или их недостаточно. Об этом сообщает UAmotors.
Закон предусматривает ответственность по статье 122 КУоАП:
- за стандартное нарушение 340 грн;
- за блокирование движения 1 445 грн.
Однако суды нередко отменяют эти штрафы. Причина проста: чтобы подтвердить факт стоянки, необходимо иметь полную видеозапись всего периода нарушения.
Однако инспекторы часто ограничиваются несколькими фотографиями или коротким роликом, что не может считаться надлежащим доказательством. Судьи отмечают: одно лишь постановление не имеет доказательной силы.
Самые частые причины для закрытия дел следующие:
- отсутствуют полные и непрерывные видеоматериалы;
- инспекторы не учитывают важные детали, в частности высадку или посадку пассажиров, погрузку и разгрузку;
- постановления содержат общие фразы вроде "остановился под знаком 3.35", но не указывают точное время или обстоятельства.
Чтобы штрафы имели юридическую силу, контрольные службы должны документировать нарушения более тщательно: фиксировать весь процесс, обеспечивать качество записей и внимательно проверять работу инспекторов. Волна отмен в судах демонстрирует, что система имеет существенные недоработки, которые требуют немедленного устранения.
