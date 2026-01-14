Укр
НУШ меняет старшую школу: что будет с селами, лицеями и предметами

Марина Иваненко
14 января 2026, 21:19
Профильная старшая школа предусматривает выбор предметов, академические лицеи и профессиональные колледжи. Как будет выглядеть обучение после 9 класса.
Реформы в старшей школе
Реформы в старшей школе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В Украине продолжается одна из самых масштабных трансформаций в системе образования — внедрение профильной старшей школы в рамках концепции "Новая украинская школа" (НУШ). Хотя ключевые изменения запланированы на 2027 год, тема уже вызывает активные дискуссии и порождает немало мифов — от "массового закрытия 10-х классов" до "отмены общего среднего образования".

Главред объясняет, что на самом деле предусматривает реформа, опираясь на официальные разъяснения Министерства образования и науки Украины.

Почему реформа старшей школы нужна именно сейчас

Действующую модель старшей школы в Украине давно критикуют за чрезмерную нагрузку. Ученики 10–11 классов одновременно изучают более 15 предметов, что приводит к распылению внимания и поверхностному усвоению материала.

В результате:

  • школа не дает достаточной специализации;
  • дети вынуждены обращаться к репетиторам;
  • подготовка к поступлению фактически происходит вне учебного заведения.

Цель реформы — изменить саму логику обучения. С 2027 года старшая школа (10–12 классы) станет отдельным уровнем образования, обучение продлится на год дольше, но с четким акцентом на интересы и будущие планы ученика.

Академические лицеи и профессиональные колледжи: два образовательных пути

После завершения 9 класса ученики будут иметь два полноценных и равнозначных варианта дальнейшего обучения.

1. Академическое направление

Обучение в академических лицеях ориентировано на поступление в высшие учебные заведения. Ученик сможет:

  • выбрать профиль (STEM, языково-литературный, общественно-гуманитарный и т. д.);
  • формировать индивидуальный образовательный маршрут;
  • углубленно изучать предметы, необходимые для будущей специальности.

2. Профессиональное направление

Обучение в профессиональных или специальных колледжах предусматривает:

  • получение конкретной профессии;
  • выход на рынок труда в 18–19 лет;
  • сохранение права на поступление в высшие учебные заведения.

Развенчиваем главные мифы о реформе

Миф 1: "После 9 класса детей будут выгонять из школ"

На самом деле право на образование не ограничивается. Меняется формат: вместо малочисленных 10-х классов в каждой школе будут создаваться мощные академические лицеи с полноценными профилями обучения.

Именно это позволит ученикам реально выбирать направление: физику, биологию, иностранные языки, дизайн или ИТ. В маленьких школах обеспечить такой выбор объективно невозможно.

Миф 2: "12-й год — это пустая трата времени"

Дополнительный год вводится не для "растягивания" программы, а для ее перестройки. Ожидается, что:

  • в 10 классе ученики систематизируют базовые знания;
  • в 11–12 классах сосредоточатся на профильных дисциплинах.
  • Это должно уменьшить перегрузку и повысить качество подготовки к будущей профессии.

Миф 3: "В селах образование исчезнет"

Реформа, наоборот, предусматривает создание сети современных лицеев с лабораториями и оборудованием. Для детей из отдаленных населенных пунктов планируется:

  • подвоз школьными автобусами;
  • или проживание в обустроенных пансионах при лицеях.

Как будет выглядеть выбор предметов в лицее

Одно из ключевых изменений — гибкая структура учебного плана, приближенная к университетской модели.

Ученик будет иметь:

  • обязательные предметы (украинский язык, математика, история Украины, английский язык, физическая культура);
  • профильные дисциплины с углубленным изучением;
  • выборочные курсы, в том числе из других профилей.

Такой подход поможет подросткам осознанно формировать собственную образовательную траекторию.

Что происходит сейчас и что будет дальше

Сейчас модель профильной старшей школы пилотируется в отдельных учебных заведениях. МОН работает над:

  • обновлением материально-технической базы;
  • разработкой новых программ;
  • подготовкой педагогов.

В 2025–2026 годах запланировано окончательное формирование сети академических лицеев в общинах.

Почему эта реформа действительно важна

Реформа профильного среднего образования — это не формальное изменение названий учреждений. Это попытка дать украинским подросткам то, что давно является нормой в европейских странах: возможность осознанно выбирать будущее и не тратить годы на предметы, которые не пригодятся в жизни или профессии.

Об источнике: Министерство образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности, трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, которые предоставляют услуги в сфере образования или осуществляют другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

