НУШ меняет старшую школу: что будет с селами, лицеями и предметами

Профильная старшая школа предусматривает выбор предметов, академические лицеи и профессиональные колледжи. Как будет выглядеть обучение после 9 класса.

Реформы в старшей школе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Главные реформы в старшей школе

Как будут внедряться реформы

В Украине продолжается одна из самых масштабных трансформаций в системе образования — внедрение профильной старшей школы в рамках концепции "Новая украинская школа" (НУШ). Хотя ключевые изменения запланированы на 2027 год, тема уже вызывает активные дискуссии и порождает немало мифов — от "массового закрытия 10-х классов" до "отмены общего среднего образования".

Главред объясняет, что на самом деле предусматривает реформа, опираясь на официальные разъяснения Министерства образования и науки Украины.

Почему реформа старшей школы нужна именно сейчас

Действующую модель старшей школы в Украине давно критикуют за чрезмерную нагрузку. Ученики 10–11 классов одновременно изучают более 15 предметов, что приводит к распылению внимания и поверхностному усвоению материала.

В результате:

школа не дает достаточной специализации;

дети вынуждены обращаться к репетиторам;

подготовка к поступлению фактически происходит вне учебного заведения.

Цель реформы — изменить саму логику обучения. С 2027 года старшая школа (10–12 классы) станет отдельным уровнем образования, обучение продлится на год дольше, но с четким акцентом на интересы и будущие планы ученика.

Академические лицеи и профессиональные колледжи: два образовательных пути

После завершения 9 класса ученики будут иметь два полноценных и равнозначных варианта дальнейшего обучения.

1. Академическое направление

Обучение в академических лицеях ориентировано на поступление в высшие учебные заведения. Ученик сможет:

выбрать профиль (STEM, языково-литературный, общественно-гуманитарный и т. д.);

формировать индивидуальный образовательный маршрут;

углубленно изучать предметы, необходимые для будущей специальности.

2. Профессиональное направление

Обучение в профессиональных или специальных колледжах предусматривает:

получение конкретной профессии;

выход на рынок труда в 18–19 лет;

сохранение права на поступление в высшие учебные заведения.

Развенчиваем главные мифы о реформе

Миф 1: "После 9 класса детей будут выгонять из школ"

На самом деле право на образование не ограничивается. Меняется формат: вместо малочисленных 10-х классов в каждой школе будут создаваться мощные академические лицеи с полноценными профилями обучения.

Именно это позволит ученикам реально выбирать направление: физику, биологию, иностранные языки, дизайн или ИТ. В маленьких школах обеспечить такой выбор объективно невозможно.

Миф 2: "12-й год — это пустая трата времени"

Дополнительный год вводится не для "растягивания" программы, а для ее перестройки. Ожидается, что:

в 10 классе ученики систематизируют базовые знания;

в 11–12 классах сосредоточатся на профильных дисциплинах.

Это должно уменьшить перегрузку и повысить качество подготовки к будущей профессии.

Миф 3: "В селах образование исчезнет"

Реформа, наоборот, предусматривает создание сети современных лицеев с лабораториями и оборудованием. Для детей из отдаленных населенных пунктов планируется:

подвоз школьными автобусами;

или проживание в обустроенных пансионах при лицеях.

Как будет выглядеть выбор предметов в лицее

Одно из ключевых изменений — гибкая структура учебного плана, приближенная к университетской модели.

Ученик будет иметь:

обязательные предметы (украинский язык, математика, история Украины, английский язык, физическая культура);

профильные дисциплины с углубленным изучением;

выборочные курсы, в том числе из других профилей.

Такой подход поможет подросткам осознанно формировать собственную образовательную траекторию.

Что происходит сейчас и что будет дальше

Сейчас модель профильной старшей школы пилотируется в отдельных учебных заведениях. МОН работает над:

обновлением материально-технической базы;

разработкой новых программ;

подготовкой педагогов.

В 2025–2026 годах запланировано окончательное формирование сети академических лицеев в общинах.

Почему эта реформа действительно важна

Реформа профильного среднего образования — это не формальное изменение названий учреждений. Это попытка дать украинским подросткам то, что давно является нормой в европейских странах: возможность осознанно выбирать будущее и не тратить годы на предметы, которые не пригодятся в жизни или профессии.

