НУШ меняет старшую школу: что будет с селами, лицеями и предметами

В Украине продолжается одна из самых масштабных трансформаций в системе образования — внедрение профильной старшей школы в рамках концепции "Новая украинская школа" (НУШ). Хотя ключевые изменения запланированы на 2027 год, тема уже вызывает активные дискуссии и порождает немало мифов — от "массового закрытия 10-х классов" до "отмены общего среднего образования".
Главред объясняет, что на самом деле предусматривает реформа, опираясь на официальные разъяснения Министерства образования и науки Украины.
Почему реформа старшей школы нужна именно сейчас
Действующую модель старшей школы в Украине давно критикуют за чрезмерную нагрузку. Ученики 10–11 классов одновременно изучают более 15 предметов, что приводит к распылению внимания и поверхностному усвоению материала.
В результате:
- школа не дает достаточной специализации;
- дети вынуждены обращаться к репетиторам;
- подготовка к поступлению фактически происходит вне учебного заведения.
Цель реформы — изменить саму логику обучения. С 2027 года старшая школа (10–12 классы) станет отдельным уровнем образования, обучение продлится на год дольше, но с четким акцентом на интересы и будущие планы ученика.
Академические лицеи и профессиональные колледжи: два образовательных пути
После завершения 9 класса ученики будут иметь два полноценных и равнозначных варианта дальнейшего обучения.
1. Академическое направление
Обучение в академических лицеях ориентировано на поступление в высшие учебные заведения. Ученик сможет:
- выбрать профиль (STEM, языково-литературный, общественно-гуманитарный и т. д.);
- формировать индивидуальный образовательный маршрут;
- углубленно изучать предметы, необходимые для будущей специальности.
2. Профессиональное направление
Обучение в профессиональных или специальных колледжах предусматривает:
- получение конкретной профессии;
- выход на рынок труда в 18–19 лет;
- сохранение права на поступление в высшие учебные заведения.
Развенчиваем главные мифы о реформе
Миф 1: "После 9 класса детей будут выгонять из школ"
На самом деле право на образование не ограничивается. Меняется формат: вместо малочисленных 10-х классов в каждой школе будут создаваться мощные академические лицеи с полноценными профилями обучения.
Именно это позволит ученикам реально выбирать направление: физику, биологию, иностранные языки, дизайн или ИТ. В маленьких школах обеспечить такой выбор объективно невозможно.
Миф 2: "12-й год — это пустая трата времени"
Дополнительный год вводится не для "растягивания" программы, а для ее перестройки. Ожидается, что:
- в 10 классе ученики систематизируют базовые знания;
- в 11–12 классах сосредоточатся на профильных дисциплинах.
- Это должно уменьшить перегрузку и повысить качество подготовки к будущей профессии.
Видео о реформе старшей школы можно посмотреть здесь:
Миф 3: "В селах образование исчезнет"
Реформа, наоборот, предусматривает создание сети современных лицеев с лабораториями и оборудованием. Для детей из отдаленных населенных пунктов планируется:
- подвоз школьными автобусами;
- или проживание в обустроенных пансионах при лицеях.
Как будет выглядеть выбор предметов в лицее
Одно из ключевых изменений — гибкая структура учебного плана, приближенная к университетской модели.
Ученик будет иметь:
- обязательные предметы (украинский язык, математика, история Украины, английский язык, физическая культура);
- профильные дисциплины с углубленным изучением;
- выборочные курсы, в том числе из других профилей.
Такой подход поможет подросткам осознанно формировать собственную образовательную траекторию.
Что происходит сейчас и что будет дальше
Сейчас модель профильной старшей школы пилотируется в отдельных учебных заведениях. МОН работает над:
- обновлением материально-технической базы;
- разработкой новых программ;
- подготовкой педагогов.
В 2025–2026 годах запланировано окончательное формирование сети академических лицеев в общинах.
Почему эта реформа действительно важна
Реформа профильного среднего образования — это не формальное изменение названий учреждений. Это попытка дать украинским подросткам то, что давно является нормой в европейских странах: возможность осознанно выбирать будущее и не тратить годы на предметы, которые не пригодятся в жизни или профессии.
Об источнике: Министерство образования и науки Украины
Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности, трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, которые предоставляют услуги в сфере образования или осуществляют другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.
