40 часов или по ставке: сколько на самом деле должен работать учитель на каникулах

Каникулы для педагогов — это рабочее время, но с четкими ограничениями. Сколько часов должен работать учитель, какие доплаты сохраняются и что запрещено законом.

Сколько часов учитель должен работать на каникулах? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Сколько на самом деле должен работать учитель во время каникул

Чем занимаются учителя во время каникул

Для школьников каникулы — это долгожданное время для отдыха и развлечений, а для педагогов этот период остается полноценным рабочим временем. В то же время именно продолжительность рабочего дня учителя во время каникул каждый год становится предметом споров. Одни руководители требуют присутствия "от звонка до звонка", другие позволяют педагогам работать по гибкому графику.

Главред поможет разобраться, сколько на самом деле часов должен работать учитель в каникулярный период и какие права он имеет.

Сколько часов должен работать учитель на каникулах

Периоды каникул, которые не совпадают с ежегодным оплачиваемым отпуском, считаются для педагогических работников рабочим временем. Это четко закреплено в Отраслевом соглашении между Министерством образования и науки Украины и Профсоюзом работников образования и науки Украины.

Ключевой вопрос, который волнует педагогов: обязан ли учитель работать 40 часов в неделю, как государственный служащий, или только в пределах своей учебной нагрузки?

По разъяснениям образовательных юристов, в частности Лилии Орел, продолжительность рабочего времени педагога во время каникул определяется исключительно учебной нагрузкой, установленной при тарификации в начале учебного года.

Например, если учитель имеет 18 часов учебной нагрузки (полная ставка), то и в период каникул его привлечение к любой организационно-педагогической работе не может превышать 18 часов в неделю.

Любые требования администрации:

"отсиживать" 40 часов в неделю;

находиться в учреждении с 8:00 до 17:00 ежедневно, если фактическая нагрузка меньше являются безосновательными и нарушают нормы трудового законодательства.

График работы в каникулярный период действительно утверждается директором учебного заведения, однако он обязательно должен соответствовать реальному объему часов педагога.

Чем заполняется рабочее время на каникулах

Поскольку учебные занятия не проводятся, рабочее время учителя заполняется другими видами деятельности, предусмотренными планом работы учебного заведения.

Основные направления работы:

1. Методическая деятельность

разработка календарно-тематических планов;

обновление дидактических и наглядных материалов;

работа с электронными образовательными платформами.

2. Профессиональное развитие Каникулы — оптимальное время для:

участия в вебинарах и семинарах;

прохождения курсов повышения квалификации;

самообразования.

3. Организационная работа

заседания педагогических советов и методических объединений;

совещания;

упорядочение документации (журналы, отчеты, личные дела учеников);

планирование воспитательной работы.

Оплата труда: что сохраняется во время каникул

Каникулярный период не может быть основанием для уменьшения заработной платы. Оплата труда педагогов осуществляется в соответствии с тарификацией, действовавшей до начала каникул.

Это означает, что в полном объеме сохраняются:

надбавка за выслугу лет;

надбавка за престижность труда;

доплата за педагогическое звание;

оплата за проверку тетрадей;

доплата за классное руководство;

оплата заведующего учебным кабинетом.

Законодательство исходит из простой логики: эти обязанности не исчезают с началом каникул, ведь учитель продолжает работать с документацией, планировать работу с классом и обрабатывать учебные результаты учеников.

Дистанционная работа во время каникул

В условиях военного положения и активного внедрения цифровых технологий многие учебные заведения позволяют выполнять часть методической работы дистанционно.

В то же время важно помнить: дистанционный режим работы должен быть официально урегулирован приказом руководителя учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка.

При отсутствии такого приказа учитель обязан находиться на рабочем месте в соответствии с утвержденным графиком.

Принуждение — вне закона

Администрация учебного заведения не имеет права принуждать педагогов писать заявления на отпуск без сохранения заработной платы ("за свой счет") на период каникул в целях экономии бюджетных средств.

Такие действия являются прямым нарушением трудового законодательства, права на труд и социальную защиту.

О личности: Лилия Орел Лилия Орел — украинский правовед, доктор юридических наук, профессор и заведующая кафедрой частного права в Университете Гринченко. Она является дипломированным юристом и практикующим психологом, что позволяет ей профессионально разбираться в конфликтах в сфере образования. Лилия приобрела широкую популярность как блогер-просветитель, которая простым языком объясняет права учеников, родителей и учителей. В своих видео она развенчивает советские школьные мифы, в частности об обязательности дневников, формы или принудительного дежурства. Ее разъяснения строго основаны на действующем законодательстве Украины и приказах МОН. Сегодня она является одним из самых влиятельных голосов в борьбе за соблюдение законности и достоинства в украинских школах.

