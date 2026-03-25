Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума

Мария Николишин
25 марта 2026, 15:43
Падение цен связано с качеством продукции, которое стремительно ухудшается.
В Украине подешевел один овощ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украине стремительно дешевеет лук
  • Всего за неделю цены упали на 19%
  • На цены также давит низкая торговая активность

В Украине началась новая волна снижения цен на лук. Овощ уже продают в среднем на 19% дешевле, чем в начале прошлой недели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Известно, что сегодня стоимость лука колеблется в пределах 3–8 грн/кг.

видео дня

Отмечается, что такая ситуация связана с тем, что с наступлением теплой погоды хозяйства начали активно распродавать лук из хранилищ, поскольку качество продукции стремительно ухудшается.

"В то же время торговая активность в сегменте остается довольно низкой, что также давит на цены", — говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что в настоящее время репчатый лук в Украине поступает в продажу в среднем на 49% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, в Институте аграрной экономики заявили, что в 2026 году традиционная "пасхальная корзина" для семьи из четырех человек обойдется в 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем год назад.

Также известно, что в украинских супермаркетах уже выросли цены на муку — основной ингредиент для приготовления пасхальной куличи. Сейчас средняя цена на пачку пшеничной муки "Хуторок" весом один килограмм составляет 35,53 гривни.

Кроме того, в некоторых магазинах стоимость гречки приблизилась к 90 гривням за килограмм. Более дешевые предложения быстро исчезают, что затрудняет поиск бюджетной крупы для покупателей.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лук цены на продукты новости Украины овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять