Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума

Падение цен связано с качеством продукции, которое стремительно ухудшается.

В Украине подешевел один овощ

В Украине стремительно дешевеет лук

Всего за неделю цены упали на 19%

На цены также давит низкая торговая активность

В Украине началась новая волна снижения цен на лук. Овощ уже продают в среднем на 19% дешевле, чем в начале прошлой недели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Известно, что сегодня стоимость лука колеблется в пределах 3–8 грн/кг.

Отмечается, что такая ситуация связана с тем, что с наступлением теплой погоды хозяйства начали активно распродавать лук из хранилищ, поскольку качество продукции стремительно ухудшается.

"В то же время торговая активность в сегменте остается довольно низкой, что также давит на цены", — говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что в настоящее время репчатый лук в Украине поступает в продажу в среднем на 49% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщал Главред, в Институте аграрной экономики заявили, что в 2026 году традиционная "пасхальная корзина" для семьи из четырех человек обойдется в 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем год назад.

Также известно, что в украинских супермаркетах уже выросли цены на муку — основной ингредиент для приготовления пасхальной куличи. Сейчас средняя цена на пачку пшеничной муки "Хуторок" весом один килограмм составляет 35,53 гривни.

Кроме того, в некоторых магазинах стоимость гречки приблизилась к 90 гривням за килограмм. Более дешевые предложения быстро исчезают, что затрудняет поиск бюджетной крупы для покупателей.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

