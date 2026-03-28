Украина ударила ракетами "Фламинго" по России — известны последствия атаки

Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому предприятию по производству взрывчатых веществ в России, расположенному в сотнях километров от границы.

https://glavred.info/war/ukraina-udarila-raketami-flamingo-po-rossii-izvestny-posledstviya-udara-10752560.html Ссылка скопирована

Украина нанесла массированный удар по РФ — что известно о последствиях

О чем идет речь в материале:

Украина нанесла удар по России ракетами "Фламинго"

Известно о попадании в производственную зону завода "Промсинтез", который производит взрывчатку

В ночь на 28 марта ракеты FP-5 "Фламинго" поразили предприятие по производству боеприпасов в городе Чапаевск на территории России. Видео запуска ракет по объектам страны-агрессора опубликовал совладелец компании Fire Point Денис Штилерман в соцсети X.

Смотрите видео запуска ракет "Фламинго" по России:

видео дня

Как сообщает Defense Express, Силы обороны Украины в ночь на 28 марта атаковали несколько целей в РФ, среди которых было предприятие "Промсинтез". Это один из крупнейших производителей взрывчатки в России, расположенный в Чапаевске Саратовской области, более чем в 850 километрах от украинской границы.

В сети появились кадры попадания крылатой ракеты "Фламинго" и взрыва в производственной зоне. Геолокацию этих материалов подтверждают представители OSINT-сообщества КиберБорошно.

Аналитики отмечают, что окончательные выводы о последствиях атаки можно будет сделать после анализа спутниковых снимков. В то же время это не первый случай, когда Украина применяет дальнобойное вооружение для ударов по этому предприятию.

"Промсинтез" специализируется на производстве взрывчатых веществ, которые используются для оснащения различных типов боеприпасов, авиабомб и ракет.

"Так, в начале апреля прошлого года этот уникальный завод подвергся атаке дронов, причем тогда ра**исты жаловались, что украинские беспилотники пролетели до цели около полутора тысяч километров, меняя маршрут, чтобы затруднить работу российских средств противовоздушной обороны. Тогда на спутниковых снимках было зафиксировано пробивание крыши одного из цехов завода", — напоминают аналитики.

Издание ASTRA, проанализировав видео с места событий, установило, что основной очаг взрывов находился в зоне стыка двух предприятий.

Речь идет об АО "Промсинтез" — одном из ключевых производителей промышленных взрывчатых веществ в СНГ, где производят тротил, амониты и нитробензол, а также об АО "Полимер", специализирующемся на производстве вооружения, боеприпасов и специальной химии для нужд российской армии.

Ракета "Фламинго"

Удары по России – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на субботу, 28 марта, неизвестные беспилотники совершили массированную атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Ярославле, после чего на территории предприятия вспыхнули масштабные пожары. Об этом сообщают сообщество "КиберБорошно" и мониторинговые каналы.

Ранее, в ночь на 26 марта, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Киришскому НПЗ в городе Кириши Ленинградской области РФ. О последствиях атаки сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что 17 марта украинские Силы обороны нанесли удар по 123-му авиаремонтному заводу в городе Старая Русса Новгородской области России. Отмечается, что на территории предприятия находился самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который, вероятно, находился там в ожидании модернизации.

Другие новости:

Об источнике: Defense Express Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред