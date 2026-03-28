Часть Киева осталась без света и воды, метро остановилось — что известно

В Киеве из-за перебоев с электроснабжением часть районов осталась без света и воды, а также столкнулась с сбоями в работе общественного транспорта и метро.

https://glavred.info/energy/chast-kieva-ostalas-bez-sveta-i-vody-metro-ostanovilos-chto-izvestno-10752542.html Ссылка скопирована

Часть Киева осталась без света и воды

О чем идет речь в материале:

В Киеве произошли перебои с электроснабжением

В некоторых районах столицы нет воды

Часть районов Киева осталась без электроснабжения. Из-за отключения света сообщается о прекращении подачи воды в ряд районов столицы, также фиксировались перебои в работе метро. Об этом сообщают КГГА, Киевводоканал и Киевский метрополитен.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что на левом берегу Киева возникли перебои с электроснабжением, что привело к изменениям в работе транспорта, однако в настоящее время движение постепенно восстанавливается.

видео дня

В этой части города наблюдались проблемы с напряжением, которые повлияли на работу общественного транспорта — в частности, часть наземного электротранспорта функционировала с перебоями.

В Киевском метрополитене пояснили, что из-за внезапной потери питания от внешних источников движение поездов на "красной" линии временно осуществлялось только между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Впоследствии ее работу полностью восстановили в обычном режиме, тогда как "синяя" и "зеленая" линии с самого начала работали без изменений.

В "Киевпастрансе" уточнили, что из-за сложившейся ситуации временно останавливались несколько троллейбусных и трамвайных маршрутов. Речь идет о:

троллейбусные маршруты: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;

трамвайные маршруты: 8, 28, 29, 33, 35.

В настоящее время их движение также постепенно восстанавливается, а о полной стабилизации электроснабжения и работы транспорта сообщат дополнительно.

"В связи с обесточением объектов Киевводоканала в настоящее время отсутствует водоснабжение на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах. Специалисты "Киевводоканала" уже работают над решением проблемы и выполняют необходимые ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение потребителей", — сообщили в "Киевводоканале".

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 марта российские оккупационные войска нанесли удар по энергетическому объекту в Черниговском районе, из-за чего без электроснабжения остались около 150 тысяч потребителей.

В то же время 23 марта в отдельных регионах Украины отменили графики почасовых отключений и перешли к экстренным ограничениям. Позже в "Укрэнерго" пояснили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной обстрелами, пришлось ввести аварийные отключения света в ряде областей.

Кроме того, в этом году отопительный сезон могут завершить раньше обычных сроков. Уже с 28 марта в домах украинцев может прекратиться подача тепла из-за риска нехватки газа для теплокоммунэнерго.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред