Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

Юрий Берендий
23 марта 2026, 19:53
В ряде регионов Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме ввели экстренные и аварийные отключения электроэнергии, сообщили в "Укрэнерго".
Почему нет света — в Украине ввели экстренные отключения, что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В некоторых регионах Украины вводят экстренные отключения света
  • Причиной ограничений являются последствия российских ударов

В ряде регионов Украины графики почасовых отключений света больше не действуют. По распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения. Об этом сообщает ДТЭК.

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", — говорится в сообщении.

В"Черкассыоблэнерго" сообщили, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 23 марта с 19:22 в Черкасской области были введены графики аварийных отключений по указанию НЭК "Укрэнерго".

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Необходимо экономно расходовать электроэнергию", — указали энергетики.

Впоследствии в"Укрэнерго" уточнили, что сложная ситуация в энергосистеме, вызванная российскими обстрелами, вынудила применить аварийные отключения электроэнергии в отдельных регионах Украины.

В то же время ранее обнародованные графики отключений в этих регионах на данный момент не актуальны и не используются.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Отключения света — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в понедельник, 23 марта, во всех регионах Украины запланированы ограничения электроснабжения. Согласно сообщению энергетиков, для потребителей они будут действовать в период с 17:00 до 22:00.

В частности, в Сумах 23 марта будут отключать свет по графикам. В облэнерго объясняют, что такие меры связаны с последствиями вражеских ударов, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

Также 21 марта вечером на левом берегу Киева произошло аварийное отключение: часть жилых домов осталась без электричества и водоснабжения. Местные жители сообщали, что перед этим в небе наблюдались яркие вспышки, после которых в некоторых районах начались перебои со светом.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

19:53Энергетика
РФ завершает подготовку к массированному удару: названы приоритетные цели и регионы

РФ завершает подготовку к массированному удару: названы приоритетные цели и регионы

18:53Война
Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 24 марта

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 24 марта

17:32Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

Последние новости

20:47

"Золотая жила": адвокат объяснила, что делают ТЦК на блокпостах и законно ли это

20:45

Задача, ламающая мозг: только люди с острым зрением найдут банан за 9 секунд

20:18

Большинство делают "на глаз": без чего подкормка чеснока не даст результатаВидео

19:59

"Плюс" будет даже ночью: когда в Тернопольской области станет заметно теплее

19:54

Всего 5 минут — и ковёр как новый: простой способ вернуть блеск без химчисткиВидео

Все ли блокпосты установлены законно и кому могут выдать повестку в ТЦК — интервью с адвокатомВсе ли блокпосты установлены законно и кому могут выдать повестку в ТЦК — интервью с адвокатом
19:53

Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

19:20

Как продлить жизнь кошки: самый простой способ, который игнорируют владельцыВидео

19:10

Конфликт вокруг Ирана может изменить мировые рынки: Андрусив назвал рискимнение

18:58

"Трамп будет давить": появился тревожный сценарий окончания войны в Украине

Реклама
18:53

РФ завершает подготовку к массированному удару: названы приоритетные цели и регионы

18:48

Запасов дизеля в Украине хватит до конца марта, но апрель под вопросом – Reuters

18:45

Только один секрет спасет урожай: когда сеять огурцы в открытый грунтВидео

18:21

Погода в Украине резко изменится — где выпадут дожди и ударит похолодание

18:15

Температура подскочит с -3 до +16: когда на Львовщине резко изменится погода

17:40

Руководил шпионской сетью в Закарпатье: СБУ разоблачила венгерского разведчикаВидео

17:39

Когда рождаются люди, наделенные особой интуицией — всего четыре даты

17:32

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 24 марта

17:30

Цены на топливо резко взлетят: украинцам назвали сроки подорожания на АЗС

17:19

Оля Полякова наказала мужа после скандального интервью - детали

17:06

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

Реклама
16:59

"ФСБ не боитесь?": предательницу Елку "размазали" украинцы и получили ответ

16:50

Его все забывают мыть: названо одно из самых грязных мест на кухнеВидео

16:32

РФ пошла в новое масштабное наступление - какие города под угрозой и готовы ли ВСУ

16:30

Садоводы массово закапывают бананы в землю: причина оказалась неожиданно простойВидео

16:29

Почему опытные повара сбрызгивают сковороду уксусом перед жаркой: старый трюк

15:55

В Украину возвращается тепло: синоптик порадовала свежим прогнозом

15:44

Чем пахнет Тарас Цимбалюк: духи Папы Римского и унисекс-ароматыВидео

15:17

"С глубокой печалью": умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский

15:12

Провели переговоры: Трамп объявил о решении по Ирану и отдал приказ армии

15:08

Эффект звёздного неба за пару минут: как эффектно раскрасить яйца на ПасхуВидео

14:53

На Житомирщину ворвется рекордное тепло: когда прогреет до +20 градусов

14:38

РФ остановила экспорт нефти через порты в Балтийском море после атаки дронов – СМИ

14:22

София Ротару публично обратилась к внуку-беглецу — детали

14:15

Черт в украинской культуре - кем его считали наши предки

14:11

Уличная камера случайно запечатлела уникальный ритуал оленей: что они делали

14:06

Что обязательно класть в пасхальную корзину: священник назвал 7 продуктовВидео

14:04

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android

13:58

Что означает сигнал регулировщика: тест по ПДД, который под силу не каждомуВидео

13:43

До 68 тыс грн: обнародованы самые высокие зарплаты в Украине в 2026 году

13:42

Цены поползли вверх: ключевой продукт перед Пасхой начал дорожать

Реклама
13:32

Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известноФото

13:31

Как заменить слово "язвить" на украинском языке: есть несколько интересных вариантов

13:16

Фантастическая закуска из яиц на Пасху: очень простой рецепт

13:13

Мамина булочка: Леся Никитюк показала доброе утро с сыном

13:06

"Будем колоть тебе": Виктор Павлик оказался под угрозой на собственном концерте

12:57

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

12:25

Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе: находка оказалась неожиданнойВидео

12:22

Почему тюльпаны растут, но не цветут: что нужно успеть сделать в мартеВидео

12:20

На Полтавщине температура резко опустится ниже 0°C: синоптики сообщили когда

12:13

Какие растения остаются зелеными даже зимой - идеи для красивого сада

