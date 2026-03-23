Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

В ряде регионов Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме ввели экстренные и аварийные отключения электроэнергии, сообщили в "Укрэнерго".

Почему нет света — в Украине ввели экстренные отключения, что известно

О чем идет речь в материале:

В некоторых регионах Украины вводят экстренные отключения света

Причиной ограничений являются последствия российских ударов

В ряде регионов Украины графики почасовых отключений света больше не действуют. По распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения. Об этом сообщает ДТЭК.

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", — говорится в сообщении.

В"Черкассыоблэнерго" сообщили, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 23 марта с 19:22 в Черкасской области были введены графики аварийных отключений по указанию НЭК "Укрэнерго".

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Необходимо экономно расходовать электроэнергию", — указали энергетики.

Впоследствии в"Укрэнерго" уточнили, что сложная ситуация в энергосистеме, вызванная российскими обстрелами, вынудила применить аварийные отключения электроэнергии в отдельных регионах Украины.

В то же время ранее обнародованные графики отключений в этих регионах на данный момент не актуальны и не используются.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним, как ранее сообщал Главред, в понедельник, 23 марта, во всех регионах Украины запланированы ограничения электроснабжения. Согласно сообщению энергетиков, для потребителей они будут действовать в период с 17:00 до 22:00.

В частности, в Сумах 23 марта будут отключать свет по графикам. В облэнерго объясняют, что такие меры связаны с последствиями вражеских ударов, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

Также 21 марта вечером на левом берегу Киева произошло аварийное отключение: часть жилых домов осталась без электричества и водоснабжения. Местные жители сообщали, что перед этим в небе наблюдались яркие вспышки, после которых в некоторых районах начались перебои со светом.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

