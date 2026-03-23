РФ завершает подготовку к массированному удару: названы приоритетные цели и регионы

Руслан Иваненко
23 марта 2026, 18:53обновлено 23 марта, 20:17
Аналитики прогнозируют задействование Ту-95МС, Ту-22М3, ракет "Калибр" и беспилотников для возможной масштабной атаки на ключевые объекты.
Россия передислоцирует стратегическую авиацию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Россия готовит новый массированный удар по Киеву и западным областям
  • Передислоцирована стратегическая авиация и подготовлены ракеты различного типа
  • Основные цели – энергетика, топливная инфраструктура и Киевский вокзал

Страна-террорист Россия, вероятно, готовит новый массированный удар по Украине. Потенциальными целями врага могут стать Киев, Киевская область и западные регионы страны.

Передислокация стратегической авиации

По данным мониторинговых каналов, в течение суток российские войска осуществили передислокацию стратегической авиации на востоке, в центре и на западе страны, вероятно для оснащения крылатыми ракетами.

В частности, зафиксировано перемещение двух самолетов Ту-95МС с аэродрома "Украинка" в "Энгельс", одного самолета Ту-95МС из "Энгельса" в "Оленьи", а также одного самолета Ту-95МС из "Украинки" в "Оленьи".

Возможные средства удара

По прогнозу аналитиков, Россия может задействовать до шести самолетов Ту-95МС, до двух ракетоносцев "Калибр", до шести самолетов МиГ, до шестисот беспилотников различных типов, в частности "Гербер", "Герань" и "Шахед", до четырех самолетов Ту-22М3 и до трех ракет "Циркон".

Кроме того, подготовлены к применению 36 баллистических ракет "Искандер-М". Как отмечают эксперты, это не означает, что все ракеты будут применены одновременно. Не исключается также использование крылатых ракет типа "Искандер-К", Х-69 с борта тактической авиации и новой ракеты "Изделия-30".

Приоритетные цели

"Приоритетными целями врага остаются топливная и энергетическая промышленность, в частности на западе страны – во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в Киевской области", – отмечают аналитики.

Также, по информации канала "єРадар", одним из ключевых объектов атаки может стать центральный железнодорожный вокзал Киева "Киев Пассажирский".

Самолеты, которыми Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Мониторинг подчеркивает, что противник не действует статично, и его планы могут меняться ежечасно в зависимости от обстановки, работы противовоздушной обороны и других факторов. Опубликованные данные являются ориентировочными и не гарантируют конкретных сценариев ударов.

Предупреждение местных властей

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук заявила:

"Есть информация о возможной угрозе ракетных обстрелов территории Украины, в частности, западных областей".

Воздушные атаки РФ по Украине — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты стекла. Повреждения получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также 23 марта российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог. Вспыхнул пожар. Есть раненые.

Напомним, что 18 марта, во время воздушной тревоги на Волыни в городе Нововолынск раздались взрывы. После этого часть населенного пункта осталась без электроснабжения, также зафиксированы перебои с водой. По предварительным данным, произошло попадание в энергетический объект вблизи города.

О ресурсе: єРадар

"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

