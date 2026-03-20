ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

Силы обороны Украины нанесли удар по заводу в Алчевске. Известно, что был поврежден самолет А-50. Это официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.
Среди важных объектов был поражен Алчевский металлургический комбинат на оккупированной территории Луганской области. Там россияне изготавливали корпуса артиллерийских снарядов крупного калибра. Также там производили и ремонтировали бронированную сталь для военной техники РФ.
Кроме того, Силы обороны нанесли удар по полигону "Восточный" в оккупированной Новопетровке Запорожской области.
"Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются", — говорится в сообщении.
Удар по А-50
Генштаб ВСУ подтвердил, что 17 марта Силы обороны нанесли удар по 123-му авиаремонтному заводу в городе Старая Русса Новгородской области РФ.
На территории этого предприятия находился самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Вероятно, он ожидал модернизации.
"Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным объектам военно-промышленного комплекса оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — говорится в сообщении.
Взрывы в РФ — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.
15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.
В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.
В ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. Во время удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
