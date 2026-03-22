Украинцев предупредили о новых графиках: когда будут отключать электроэнергию

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в понедельник ограничит электроснабжение во всех регионах Украины.
Ограничения для потребителей запланированы с 17:00 до 22:00 23 марта, говорится в сообщении НЭК.
"Завтра, 23 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), – отмечается в информации.
Вместе с тем подчеркивается, что причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему
Между тем, в НЭК также добавляют, что ситуация в энергосистеме может измениться.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
