Ограничений практически не будет: график отключения света 23 марта в Сумах

В Сумах 23 марта будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.
Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.
"Когда появится свет, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", — говорится в сообщении.
Графики отключения света в Сумах
Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 20:00 до 22:00;
- очередь 1.2:
- с 18:00 до 20:00;
- очередь 2.1:
- с 17:00 до 18:00;
- очередь 2.2:
- без перерывов;
- очередь 3.1:
- без отключений;
- очередь 3.2:
- без отключений;
- очередь 4.1:
- без отключений;
- очередь 4.2:
- без отключений;
- очередь 5.1:
- без отключений;
- очередь 5.2:
- без отключений;
- очередь 6.1:
- без отключений;
- очередь 6.2:
- без отключений.
Отключение света — последние новости
Напомним, Главред писал, что 20 марта в Днепре и Днепропетровской области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они будут длиться с 08:00 до 22:00 и затронут подавляющее большинство районов.
Ранее сообщалось, что 20 марта введены отключения электроэнергии и в Запорожской области для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме.
Накануне в "Черкассыоблэнерго" отметили, что ограничения электроснабжения вводятся из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.
Об источнике: Сумыоблэнерго
"Сумыоблэнерго" — энергетическая компания, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов.
Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.
