Чтобы не было блэкаутов: на ЧАЭС началось новое строительство - что известно

Кратко:
- На ЧАЭС начали монтаж солнечной электростанции мощностью 2 МВт
- Станция обеспечит критические потребности в случае отключений электроэнергии
- Также проект поможет сократить расходы на электроэнергию
На площадке Чернобыльской АЭСначали монтаж солнечной электростанции мощностью 2 МВт.
Генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов подчеркнул, что станция поможет обеспечить критические потребности в случае отключений электроэнергии и сократить расходы на электроэнергию. Об этом сообщает ExPro.
"Развитие альтернативной генерации позволит обеспечить критические потребности станции в условиях возможных блэкаутов или повреждения сетей, уменьшить зависимость от внешнего электроснабжения и гарантировать бесперебойную работу ключевых систем", — Сергей Тараканов.
Проект реализуется по результатам международного тендера Программы развития ООН (UNDP) в Украине. Победителем стала украинская компания ООО "Солар Стальконструкция", которая будет выполнять работы по доукомплектованию и монтажу СЭС.
Работы стартовали в понедельник, 16 марта, уже проведена подготовка территории: обустроена территория, доставлено оборудование и инструменты, продолжается геодезическая разбивка для установки металлоконструкций.
Атаки РФ на ЧАЭС — последние новости
Как писал Главред, страна-агрессор РФ ночью и утром 20 января массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате удара пострадали несколько украинских электрических подстанций, имеющих важное значение для ядерной безопасности.
Ранее директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что существует риск того, что саркофаг над 4-м энергоблоком АЭС может обрушиться в случае новой атаки РФ. Он подчеркивает, что для этого даже не обязательно прямое попадание в защитное сооружение.
Напомним, в результате удара страны-агрессора России над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС был поврежден саркофаг, служивший защитной аркой. Как сообщили в МАГАТЭ, в результате обстрела в феврале текущего года защитная арка над энергоблоком утратила изоляционные свойства, однако опорные конструкции и системы мониторинга не понесли серьезных повреждений.
Об источнике: ExPro
ExPro — ведущая консалтинговая компания, которая уделяет особое внимание развитию нефтегазовой и энергетической отраслей Украины.
