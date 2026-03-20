Чтобы не было блэкаутов: на ЧАЭС началось новое строительство - что известно

Строительство солнечной электростанции имеет стратегическое значение для станции.

https://glavred.info/energy/chtoby-ne-bylo-blekautov-na-chaes-nachalos-novoe-stroitelstvo-chto-izvestno-10750451.html Ссылка скопирована

На ЧАЭС построят солнечную электростанцию

Кратко:

На ЧАЭС начали монтаж солнечной электростанции мощностью 2 МВт

Станция обеспечит критические потребности в случае отключений электроэнергии

Также проект поможет сократить расходы на электроэнергию

На площадке Чернобыльской АЭСначали монтаж солнечной электростанции мощностью 2 МВт.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости. видео дня

Генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов подчеркнул, что станция поможет обеспечить критические потребности в случае отключений электроэнергии и сократить расходы на электроэнергию. Об этом сообщает ExPro.

"Развитие альтернативной генерации позволит обеспечить критические потребности станции в условиях возможных блэкаутов или повреждения сетей, уменьшить зависимость от внешнего электроснабжения и гарантировать бесперебойную работу ключевых систем", — Сергей Тараканов.

Проект реализуется по результатам международного тендера Программы развития ООН (UNDP) в Украине. Победителем стала украинская компания ООО "Солар Стальконструкция", которая будет выполнять работы по доукомплектованию и монтажу СЭС.

Работы стартовали в понедельник, 16 марта, уже проведена подготовка территории: обустроена территория, доставлено оборудование и инструменты, продолжается геодезическая разбивка для установки металлоконструкций.

Атаки РФ на ЧАЭС — последние новости

Как писал Главред, страна-агрессор РФ ночью и утром 20 января массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате удара пострадали несколько украинских электрических подстанций, имеющих важное значение для ядерной безопасности.

Ранее директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что существует риск того, что саркофаг над 4-м энергоблоком АЭС может обрушиться в случае новой атаки РФ. Он подчеркивает, что для этого даже не обязательно прямое попадание в защитное сооружение.

Напомним, в результате удара страны-агрессора России над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС был поврежден саркофаг, служивший защитной аркой. Как сообщили в МАГАТЭ, в результате обстрела в феврале текущего года защитная арка над энергоблоком утратила изоляционные свойства, однако опорные конструкции и системы мониторинга не понесли серьезных повреждений.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Инфографика: Главред

Об источнике: ExPro ExPro — ведущая консалтинговая компания, которая уделяет особое внимание развитию нефтегазовой и энергетической отраслей Украины. Компания оперативно освещает наиболее важные события на рынках, включая широкое освещение новостей операционной деятельности государственных и частных компаний, охватывающих сегменты добычи, транспортировки, переработки и осуществляющих экспортно-импортные операции на рынке торговли углеводородами, а также профессионально освещает ключевые события на рынках электроэнергии: генерации, поставок, потребления и государственного регулирования.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред