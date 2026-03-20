Читать на украинском
Чтобы не было блэкаутов: на ЧАЭС началось новое строительство - что известно

Инна Ковенько
20 марта 2026, 08:02
Строительство солнечной электростанции имеет стратегическое значение для станции.
На ЧАЭС построят солнечную электростанцию / Коллаж: Главред, фото: ЧАЭС, Solar Chernobyl

Кратко:

  • На ЧАЭС начали монтаж солнечной электростанции мощностью 2 МВт
  • Станция обеспечит критические потребности в случае отключений электроэнергии
  • Также проект поможет сократить расходы на электроэнергию

На площадке Чернобыльской АЭСначали монтаж солнечной электростанции мощностью 2 МВт.

Генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов подчеркнул, что станция поможет обеспечить критические потребности в случае отключений электроэнергии и сократить расходы на электроэнергию. Об этом сообщает ExPro.

"Развитие альтернативной генерации позволит обеспечить критические потребности станции в условиях возможных блэкаутов или повреждения сетей, уменьшить зависимость от внешнего электроснабжения и гарантировать бесперебойную работу ключевых систем", — Сергей Тараканов.

Проект реализуется по результатам международного тендера Программы развития ООН (UNDP) в Украине. Победителем стала украинская компания ООО "Солар Стальконструкция", которая будет выполнять работы по доукомплектованию и монтажу СЭС.

Работы стартовали в понедельник, 16 марта, уже проведена подготовка территории: обустроена территория, доставлено оборудование и инструменты, продолжается геодезическая разбивка для установки металлоконструкций.

Как писал Главред, страна-агрессор РФ ночью и утром 20 января массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате удара пострадали несколько украинских электрических подстанций, имеющих важное значение для ядерной безопасности.

Ранее директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что существует риск того, что саркофаг над 4-м энергоблоком АЭС может обрушиться в случае новой атаки РФ. Он подчеркивает, что для этого даже не обязательно прямое попадание в защитное сооружение.

Напомним, в результате удара страны-агрессора России над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС был поврежден саркофаг, служивший защитной аркой. Как сообщили в МАГАТЭ, в результате обстрела в феврале текущего года защитная арка над энергоблоком утратила изоляционные свойства, однако опорные конструкции и системы мониторинга не понесли серьезных повреждений.

Что известно о Чернобыльской АЭС
Что известно о Чернобыльской АЭС / Инфографика: Главред

Об источнике: ExPro

ExPro — ведущая консалтинговая компания, которая уделяет особое внимание развитию нефтегазовой и энергетической отраслей Украины. Компания оперативно освещает наиболее важные события на рынках, включая широкое освещение новостей операционной деятельности государственных и частных компаний, охватывающих сегменты добычи, транспортировки, переработки и осуществляющих экспортно-импортные операции на рынке торговли углеводородами, а также профессионально освещает ключевые события на рынках электроэнергии: генерации, поставок, потребления и государственного регулирования.

