Свет будет не у всех: график отключений для Запорожской области на 20 марта

Новости Запорожья — графики отключений для Запорожской области на 20 марта

Завтра, 20 марта, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".

Отмечается, что отключения электроэнергии вводятся по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме. Также с 08:00 до 24:00 в полном объеме будут действовать графики ограничения мощности, охватывающие все пять очередей.

Часы отсутствия света:

1.1: 18:30 - 22:00

1.2: не отключается

2.1: не отключается

2.2: 15:30 - 19:00

3.1: не отключается

3.2: 12:00 – 17:00

4.1: 17:00 - 22:00

4.2: не выключается

5.1: не выключается

5.2: не выключается

6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 12:30

6.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:30

Как найти свою группу отключений в Запорожской области

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений в городе Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений в Запорожском районе

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света в Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения в г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты непоколебимости в Запорожье — где найти пункты непоколебимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов непоколебимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Новость дополняется....

