Свет будет не у всех: график отключений для Запорожской области на 20 марта

Завтра, 20 марта, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".
Отмечается, что отключения электроэнергии вводятся по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме. Также с 08:00 до 24:00 в полном объеме будут действовать графики ограничения мощности, охватывающие все пять очередей.
Часы отсутствия света:
- 1.1: 18:30 - 22:00
- 1.2: не отключается
- 2.1: не отключается
- 2.2: 15:30 - 19:00
- 3.1: не отключается
- 3.2: 12:00 – 17:00
- 4.1: 17:00 - 22:00
- 4.2: не выключается
- 5.1: не выключается
- 5.2: не выключается
- 6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 12:30
- 6.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:30
