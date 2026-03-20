Ограничения коснутся почти всех: график отключения света на 21 марта в Сумах

Ангелина Подвысоцкая
20 марта 2026, 21:14
"Сумыоблэнерго" будет в течение суток отключать свет в несколько этапов.
График отключения света в Сумах 21 марта / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что вы узнаете:

  • Будут ли отключать свет в Сумах 21 марта
  • Какими будут графики отключения света в Сумах 21 марта

В Сумах 21 марта будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

"Когда появится свет, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", — говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
  • с 16:00 до 20:00;
  • очередь 1.2:
  • с 14:00 до 18:00;
  • очередь 2.1:
  • с 12:00 до 16:00;
  • очередь 2.2:
  • с 10:00 до 14:00;
  • очередь 3.1:
  • с 8:00 до 12:00;
  • очередь 3.2:
  • с 8:00 до 10:00;
  • очередь 4.1:
  • без перерывов;
  • очередь 4.2:
  • без отключений;
  • очередь 5.1:
  • без отключений;
  • очередь 5.2:
  • без отключений;
  • очередь 6.1:
  • с 20:00 до 22:00;
  • очередь 6.2:
  • с 18:00 до 22:00.
График отключения света в Сумах 21 марта / фото: Сумыоблэнерго

Отключение света — последние новости

Напомним, Главред писал, что 20 марта в Днепре и Днепропетровской области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они будут длиться с 08:00 до 22:00 и затронут подавляющее большинство районов.

Ранее сообщалось, что 20 марта введены отключения электроэнергии и в Запорожской области для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме.

Накануне в "Черкассыоблэнерго" отметили, что ограничения электроснабжения вводятся из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

Об источнике: Сумыоблэнерго

"Сумыоблэнерго" — энергетическая компания, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов.

Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.

Сумы свет Сумская область отключения веерные отключения новости Сум новости Сумской области отключения света отключение света в Сумской области
Реклама
Реклама
Реклама
