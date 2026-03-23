'Трамп будет давить': появился тревожный сценарий окончания войны в Украине

Для президента США положительным результатом является сам факт достижения соглашения, говорит Виктор Андрусив.

Важное из заявлений Андрусива:

Для США положительным результатом является сам факт достижения соглашения

Трамп будет давить и на Украину, и на Россию

Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив прокомментировал вопрос о том, может ли ситуация на Ближнем Востоке повлиять на политику президента США Дональда Трампа в отношении России.

"Фактически никак не повлияет. Трамп ничего менять не будет. Если он урегулирует ситуацию с Ираном, то просто вернется к теме, на которой все остановилось — к переговорному процессу, который набирал интенсивность. Ситуация вокруг Ирана лишь временно отвлекла внимание и сорвала динамику переговоров", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что для президента США положительным результатом является сам факт достижения соглашения между Украиной и РФ.

"Поэтому, наоборот, он вернется к своей прежней стратегии — давить и на Украину, и на Россию с целью заключения соглашения. Важно также учитывать, что у Трампа выборы в ноябре, и он будет пытаться подойти к ним с образом победителя. А в нашем случае "победа" для него — это именно достижение соглашения", - убежден он.

Собеседник убежден в том, что Трампа интересует не столько Россия, сколько сам факт достижения соглашения.

"И уже после этого он может пересмотреть подходы к России. Но без соглашения он этого делать не будет, поскольку это его заявленная цель, и отступать ему особо некуда", - добавил Андрусив.

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

