В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

Очевидцы сообщают, что примерно около 22:00 в некоторых кварталах Киева внезапно пропало электричество.

https://glavred.info/regions/v-kieve-masshtabnye-otklyucheniya-elektroenergii-i-vody-nazvany-sroki-blekauta-10750907.html Ссылка скопирована

В Киеве экстренные отключения света

Важное:

В Киеве 21 марта вечером произошло аварийное отключение

Причиной стала аварийная ситуация в электросети

Восстановление электроснабжения ожидалось ночью 22 марта

На левом берегу Киева 21 марта вечером произошло аварийное отключение: часть жилых домов одновременно осталась без света и воды.

По словам местных жителей, перед этим в небе были заметны яркие вспышки, после которых в ряде районов начались перебои с электроэнергией.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Очевидцы сообщают, что примерно около 22:00 в некоторых кварталах внезапно пропало электричество. В соцсетях также появились видео с яркими всполохами, которые, предположительно, предшествовали сбою в работе городских сетей.

Жительница Днепровского района рассказала, что отключение затронуло сразу несколько домов: район погрузился в темноту, а люди были вынуждены снова пользоваться генераторами.

Авария повлияла и на работу общественного транспорта — из-за отсутствия питания в контактной сети возникли задержки в движении ряда троллейбусов и трамваев.

В мэрии Киева подтвердили отключения электроэнергии и воды на левом берегу. По словам представителей КГГА, причиной стала аварийная ситуация в электросети.

По предварительным данным, восстановление электроснабжения ожидалось ночью, около 2:20 22 марта, однако сроки могут измениться.

/ Инфографика: Главред

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред