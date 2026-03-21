В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

Важное:
- В Киеве 21 марта вечером произошло аварийное отключение
- Причиной стала аварийная ситуация в электросети
- Восстановление электроснабжения ожидалось ночью 22 марта
На левом берегу Киева 21 марта вечером произошло аварийное отключение: часть жилых домов одновременно осталась без света и воды.
По словам местных жителей, перед этим в небе были заметны яркие вспышки, после которых в ряде районов начались перебои с электроэнергией.
Очевидцы сообщают, что примерно около 22:00 в некоторых кварталах внезапно пропало электричество. В соцсетях также появились видео с яркими всполохами, которые, предположительно, предшествовали сбою в работе городских сетей.
Жительница Днепровского района рассказала, что отключение затронуло сразу несколько домов: район погрузился в темноту, а люди были вынуждены снова пользоваться генераторами.
Авария повлияла и на работу общественного транспорта — из-за отсутствия питания в контактной сети возникли задержки в движении ряда троллейбусов и трамваев.
В мэрии Киева подтвердили отключения электроэнергии и воды на левом берегу. По словам представителей КГГА, причиной стала аварийная ситуация в электросети.
По предварительным данным, восстановление электроснабжения ожидалось ночью, около 2:20 22 марта, однако сроки могут измениться.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)
Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.
