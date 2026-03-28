Россияне продвинулись на новом участке фронта: где оккупанты имеют успехи

Главное:
- Появилась обновленная карта боевых действий
- Войска РФ продвинулись в двух населенных пунктах в Донецкой области
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на фронте. Так, армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.
Об изменениях на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в субботу, 28 марта.
Согласно обновленной карте, оккупационные войска РФ продвинулись вблизи Васюковки Соледарской городской общины Бахмутского района.
Кроме того, продвижение врага зафиксировано возле Федоровки Второй, Соледарской городской общины в Бахмутском районе.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Васюковки и Федоровки Второй", — говорится в сообщении аналитиков.
Что говорят в Генштабе
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Славянском направлении в течение вчерашних суток защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед недалеко от Платоновки и в направлении Рай-Александровки и Ризниковки.
Кроме того, на Краматорском направлении враг осуществил три наступательные действия в сторону Маркового и Червоного.
В оперативной информации от Генштаба отмечается, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции. Об этом заявил Александр Сырский.
Кроме того, украинские военные провели наступательную операцию и освободили от российских оккупационных войск населенный пункт Березовое Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с смежными подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
