Россияне продвинулись на новом участке фронта: где оккупанты имеют успехи

Вооруженные силы РФ в настоящее время добиваются территориальных успехов в Бахмутском районе Донецкой области.

https://glavred.info/front/rossiyane-prodvinulis-na-novom-uchastke-fronta-gde-okkupanty-imeyut-uspehi-10752524.html Ссылка скопирована

Россияне продвинулись на новом участке фронта

Главное:

Появилась обновленная карта боевых действий

Войска РФ продвинулись в двух населенных пунктах в Донецкой области

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на фронте. Так, армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об изменениях на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в субботу, 28 марта.

видео дня

Согласно обновленной карте, оккупационные войска РФ продвинулись вблизи Васюковки Соледарской городской общины Бахмутского района.

Кроме того, продвижение врага зафиксировано возле Федоровки Второй, Соледарской городской общины в Бахмутском районе.

Россияне продвинулись вблизи Васюковки и Федоровки

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Васюковки и Федоровки Второй", — говорится в сообщении аналитиков.

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Славянском направлении в течение вчерашних суток защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед недалеко от Платоновки и в направлении Рай-Александровки и Ризниковки.

Кроме того, на Краматорском направлении враг осуществил три наступательные действия в сторону Маркового и Червоного.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции. Об этом заявил Александр Сырский.

Кроме того, украинские военные провели наступательную операцию и освободили от российских оккупационных войск населенный пункт Березовое Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с смежными подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

Славянск / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред