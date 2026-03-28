"Когда у вас закончится терпение?": Рубио и Каллас поругались из-за Украины

Госдепартамент США назвал инцидент "откровенным обменом мнениями", а сам Рубио опроверг наличие "напряженности".

Рубио и Каллас поругались из-за Украины

Каллас раскритиковала США за недостаточное усиление давления на РФ

Рубио и Каллас отдельно обсудили ситуацию, пытаясь сгладить разногласия

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую дискуссию по поводу войны в Украине и политики Вашингтона в отношении России во время встречи министров стран G7 28 марта. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на очевидцев.

По информации источников, Каллас раскритиковала США за недостаточное усиление давления на Москву. Она напомнила, что год назад Рубио на аналогичной встрече заявлял о готовности Вашингтона ужесточить меры, если Россия будет мешать мирным инициативам.

"Прошёл год, а Россия не изменила свою позицию. Когда же у вас закончится терпение?" - обратилась она к американскому коллеге.

Как утверждают свидетели, Рубио отреагировал резко и с заметным раздражением. Он заявил, что США делают всё возможное для завершения войны и ведут переговоры с обеими сторонами, при этом оказывая военную и разведывательную поддержку Украине. Также он добавил, что если кто-то считает, что способен добиться большего, США готовы уступить инициативу.

После напряжённого обмена репликами несколько европейских министров вмешались в разговор, подчеркнув, что рассчитывают на продолжение дипломатических усилий со стороны США.

Позже Рубио и Каллас отдельно обсудили ситуацию, пытаясь сгладить разногласия. В Госдепартаменте произошедшее охарактеризовали как "откровенный обмен мнениями". Сам Рубио впоследствии заявил журналистам, что никакого серьёзного конфликта не было и встречи подобного уровня проходят в конструктивной атмосфере.

"Эти встречи часто посвящены выражению благодарности Америке за нашу роль... Там никто не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного", - заверил Рубио.

О персоне: Кая Каллас Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

