"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

Рубио назвал ложью слова Зеленского о требовании США по Донбассу

Рубио назвал ложью слова Зеленского о требовании США по Донбассу

Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что заявление Зеленского, будто США связывают гарантии безопасности с выходом Украины с Донбасса, — неправда. С таким заявлением он выступил во время разговора с журналистами.

"Это ложь. Я видел, что он это сказал. Жаль, что он так сказал, потому что он знает, что это неправда и ему так не говорили. Ему сказали очевидное: гарантии безопасности не вступят в силу, пока не закончится война, иначе вы ввязываетесь в войну. Но это не связано с уступкой территории. Не знаю, почему он так говорит. Это просто неправда", - заявил Рубио.

Он также отметил, что США сказали украинской стороне, на чем настаивают россияне, но не выступают за это.

"Мы никогда не говорили им, что они должны либо принять это, либо отказаться... Окончательное решение остается за Украиной. Если они не хотят принимать определенные решения или идти на определенные уступки, война продолжается", - заявил политик.

Когда может закончиться война – мнение эксперта

Экономическая ситуация в России уже сейчас сложная и, по прогнозам, в дальнейшем будет только усугубляться. Такое мнение высказал политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив.

По его оценке, у Кремля есть ресурсы для продолжения войны против Украины еще около одного-двух лет, однако это не означает внезапного коллапса государства. Постепенное, но глубокое ухудшение экономического положения может достичь критической точки, когда любые меры стабилизации окажутся бессильны.

"Как это в свое время произошло с Советским Союзом, где уже не помогали ни реформы, ни другие попытки стабилизации, потому что экономическая ситуация была катастрофической", – подчеркнул Андрусив.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

