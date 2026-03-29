Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФ

Алексей Тесля
29 марта 2026, 09:08
БПЛА снова атаковали Ленинградскую область, а в порту Усть-Луга возник пожар.
Порт Усть-Луга
Порт Усть-Луга атаковали дроны

Важное:

  • В порту Усть-Луга возник пожар после удара дронов
  • Над Ленобластью якобы уничтожены 27 дронов

Пожар возник в порту Усть-Луга Ленинградской области в результате удара беспилотников в ночь на 29 марта.

Воздушную тревогу объявили в ночь на 29 марта, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

видео дня

При этом с объявлением о воздушной тревоге Дрозденко сообщил о возможности "снижения скорости мобильного интернета".

Позднее Дрозденко уточнил, что якобы были уничтожены 27 дронов над Ленинградской областью.

Также, по его словам, в результате атаки поврежден порт Усть-Луга.

Кроме того, он добавил, что "спасатели работают над тушением пожара в порту Усть-Луга".

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

Позднее в Сети появились кадры удара по порту Усть-Луга.

Смотрите видео - атака дронов в РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Видео смотрите на нашем канале в Telegram.

Атаки по РФ - новости по теме

Как писал Главред, ранее беспилотники массированно атаковали город Выборг Ленинградской области РФ. В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550. Также местные жители заявляли о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.

Напомним, что ранее Россию массово атаковали дроны. Под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовской области и подступы к Москве.

Ранее в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

10:16Фронт
В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

09:58Украина
Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФ

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФ

09:08Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Китайский гороскоп на сегодня, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

Последние новости

10:18

Бедняков жестко высказался про скандал вокруг "Орла и Решки": "Это мой выбор"

10:16

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

09:58

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

09:08

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФВидео

08:57

Почему Украину до сих пор не приняли в НАТО: The Telegraph раскрыл, что сдерживает альянс

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
07:55

Восемь детей и двое взрослых ранены на Николаевщине в результате удара РФ

05:50

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

05:09

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там былоВидео

04:32

С кем легко сделать карьеру: названы лучшие рабочие союзы по гороскопу

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

02:02

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

01:33

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

00:39

Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

28 марта, суббота
22:27

Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

21:06

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

21:01

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

20:10

Россияне активизировались вблизи Покровска: военные назвали горячие направления

19:43

Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

19:27

Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

19:18

57-летняя Кайли Миноуг показала стройные ножки в коротком платье

Реклама
19:15

Химчистка не понадобится: как почистить сиденья в авто без дорогой химииВидео

19:10

Игра на Ближнем Востоке: Алексей Кущ объяснил роль Саудовской Аравии в войнемнение

18:43

Скандал между Украиной и США получил продолжение: новые детали мирных переговоров

18:40

Хозяева москвичи: Димопулос с россиянками затусила в ночном клубе

18:32

Можно ли убирать в праздник 29 марта: строгие приметы

18:08

Окончание отопительного сезона в Украине: в ДТЭК назвали сроки

17:29

"Все мечтают": блогерша Верба похвасталась дорогой покупкой

17:06

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

17:02

Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

16:37

Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

16:27

Испортите одежду: 5 вещей, которые категорически нельзя стирать с кондиционером

16:19

Три знака зодиака вскоре попрощаются с одиночеством и засияют - кто ни

16:18

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

15:39

Какой церковный праздник 29 марта: что можно и нельзя делать в этот день

15:38

Как растопить мед за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

15:22

Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

15:14

Киевский национальный университет является полноправным участником мирового образовательного пространства — Бугров новости компании

14:57

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

14:41

РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

14:35

Нагиева внесли в "черный список" в России из-за Украины

Реклама
14:30

Проект Григория Козловского приносит результаты: "Рух" обыграл "Баварию" со счётом 2:0Видео актуально

14:18

В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

14:15

Кейт и Уильям готовятся принять серьезное решение в отношении детей

14:12

Всегда самые взрослые: три знака зодиака с "синдромом старшей дочери"

13:48

Украина ударила ракетами "Фламинго" по России — известны последствия атакиВидео

13:19

Китайский гороскоп на сегодня, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

13:19

Как не спутать настоящую любовь с иллюзией: 5 неочевидных признаков

12:55

Рассада взойдет за сутки: простой способ вырастить крепкий перецВидео

12:22

В Ровенской области погода ухудшится: синоптики удивили прогнозом

12:10

Часть Киева осталась без света и воды, метро остановилось — что известно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять