Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФ

БПЛА снова атаковали Ленинградскую область, а в порту Усть-Луга возник пожар.

Порт Усть-Луга атаковали дроны

Пожар возник в порту Усть-Луга Ленинградской области в результате удара беспилотников в ночь на 29 марта.

Воздушную тревогу объявили в ночь на 29 марта, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

При этом с объявлением о воздушной тревоге Дрозденко сообщил о возможности "снижения скорости мобильного интернета".

Позднее Дрозденко уточнил, что якобы были уничтожены 27 дронов над Ленинградской областью.

Также, по его словам, в результате атаки поврежден порт Усть-Луга.

Кроме того, он добавил, что "спасатели работают над тушением пожара в порту Усть-Луга".

Позднее в Сети появились кадры удара по порту Усть-Луга.

Атаки по РФ - новости по теме

Как писал Главред, ранее беспилотники массированно атаковали город Выборг Ленинградской области РФ. В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550. Также местные жители заявляли о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.

Напомним, что ранее Россию массово атаковали дроны. Под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовской области и подступы к Москве.

Ранее в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

