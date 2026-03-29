Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФ

Важное:
- В порту Усть-Луга возник пожар после удара дронов
- Над Ленобластью якобы уничтожены 27 дронов
Пожар возник в порту Усть-Луга Ленинградской области в результате удара беспилотников в ночь на 29 марта.
Воздушную тревогу объявили в ночь на 29 марта, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
При этом с объявлением о воздушной тревоге Дрозденко сообщил о возможности "снижения скорости мобильного интернета".
Позднее Дрозденко уточнил, что якобы были уничтожены 27 дронов над Ленинградской областью.
Также, по его словам, в результате атаки поврежден порт Усть-Луга.
Кроме того, он добавил, что "спасатели работают над тушением пожара в порту Усть-Луга".
Позднее в Сети появились кадры удара по порту Усть-Луга.
Как писал Главред, ранее беспилотники массированно атаковали город Выборг Ленинградской области РФ. В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550. Также местные жители заявляли о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.
Напомним, что ранее Россию массово атаковали дроны. Под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовской области и подступы к Москве.
Ранее в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
