Трамп назвал неожиданную причину продолжения войны в Украине — что он сказал

О чем идет речь в материале:
- Трамп раскритиковал НАТО за отсутствие помощи в войне против Ирана
- Глава Белого дома раскритиковал якобы выделение Украине 350 миллиардов долларов помощи Байденом
Президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины продолжается из-за политики его предшественника Джо Байдена. Он в очередной раз раскритиковал якобы предоставление Киеву помощи, которую он оценил в 350 миллиардов долларов. Об этом Трамп сказал во время брифинга, который транслировал YouTube-канал Белого дома.
Он раскритиковал Италию и Испанию, заявив, что эти страны не оказали достаточной поддержки, а также выразил недовольство действиями НАТО.
"Они (вероятно, речь идет о НАТО, — ред.) занимались Украиной и создали там полный разлад. Полный хаос. Мы им помогали с Украиной, хотя мы находимся на расстоянии океана от Украины. И Байден дал им 350 миллиардов. Это причина, почему война продолжается. Но когда они были нам нужны — их не было", — заявил глава Белого дома.
Трамп вновь подчеркнул, что война России против Украины, по его мнению, прежде всего является проблемой Европы, а не Соединенных Штатов.
"Нас разделяет океан. Это касается их (стран Европы, — ред.). Для них это как будто их входная дверь", — отметил президент США.
Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия может сохранять наступательный потенциал еще в течение одного-двух лет, однако не имеет достаточных ресурсов для масштабного прорыва, в частности в направлении Киева, заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.
В то же время, по информации СМИ, российские власти вместе с представителями США ищут возможности для смягчения санкций против РФ, и одним из возможных инструментов в этих переговорах может быть якобы готовность Москвы согласиться на перемирие с Украиной.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не получала никаких официальных предложений ни от Кремля, ни от Вашингтона относительно инициативы Путина о перемирии 9 мая.
Об источнике: Белый дом
Белый дом — официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для обозначения президента и его советников, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред