Полезное и вкусное, как мед: как приготовить варенье из одуванчиков - рецепт

Рассказываем, чем полезно варенье из одуванчиков и как его правильно приготовить дома.

Как приготовить варенье из одуванчиков — чем полезен мед из одуванчиков / Фото: скриншот

Чем полезно варенье из одуванчиков

Как приготовить варенье из одуванчиков

Как приготовить варенье из одуванчиков с апельсином

Варенье из одуванчиков — это не только интересный кулинарный эксперимент, но и настоящий деликатес, сочетающий нежный вкус с пользой для здоровья. Хотя большинство хозяек привыкли консервировать ягоды и фрукты, именно цветочное варенье способно удивить и стать любимым летним лакомством.

Чем полезно варенье из одуванчиков

Одуванчики содержат витамин С, кальций, магний, железо и антиоксиданты. Регулярное употребление такого варенья помогает укрепить иммунитет, поддержать работу печени и желчного пузыря, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, снять боль в суставах и вывести токсины. Кроме того, лакомство полезно даже во время простуды — оно способствует более быстрому выздоровлению.

Важный нюанс

Рекомендуем собирать цветы подальше от дорог и промышленных зон. Лучше всего — в поле, лесу или сельской местности, где растения не загрязнены выхлопными газами и пылью.

Классический рецепт варенья из одуванчиков

Вам понадобятся:

200 штук раскрывшихся цветков без стеблей;

750 граммов сахара;

один лимон;

пол-литра воды.

Цветки нужно тщательно промыть, залить горячей водой в эмалированной кастрюле и проварить 10 минут. Затем добавьте нарезанный лимон и оставьте настаиваться еще 20 минут. По истечении этого времени слейте воду в отдельную емкость, сами одуванчики отожмите руками. В отвар добавьте сахар, перемешайте и варите 20-30 минут на слабом огне. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам и убирайте на хранение в темное прохладное помещение.

Варенье из одуванчиков с апельсином

Вам понадобятся:

полкилограмма раскрытых цветков без стеблей;

полтора килограмма сахара;

четыре апельсина;

два лимона;

три литра воды.

Цветки промойте или переберите руками, апельсины нарежьте кусочками и вместе с одуванчиками залейте водой. Смесь нужно варить час, после чего процедить и отжать жмых. На каждый литр отвара нужно добавить 750 граммов сахара и сок двух лимонов. Далее поставить вариться еще на час без крышки, а затем разлить в стерилизованные банки.

