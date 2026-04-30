Полезное и вкусное, как мед: как приготовить варенье из одуванчиков - рецепт

Вы узнаете:
- Чем полезно варенье из одуванчиков
- Как приготовить варенье из одуванчиков
- Как приготовить варенье из одуванчиков с апельсином
Варенье из одуванчиков — это не только интересный кулинарный эксперимент, но и настоящий деликатес, сочетающий нежный вкус с пользой для здоровья. Хотя большинство хозяек привыкли консервировать ягоды и фрукты, именно цветочное варенье способно удивить и стать любимым летним лакомством.
Чем полезно варенье из одуванчиков
Одуванчики содержат витамин С, кальций, магний, железо и антиоксиданты. Регулярное употребление такого варенья помогает укрепить иммунитет, поддержать работу печени и желчного пузыря, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, снять боль в суставах и вывести токсины. Кроме того, лакомство полезно даже во время простуды — оно способствует более быстрому выздоровлению.
Важный нюанс
Рекомендуем собирать цветы подальше от дорог и промышленных зон. Лучше всего — в поле, лесу или сельской местности, где растения не загрязнены выхлопными газами и пылью.
Классический рецепт варенья из одуванчиков
Вам понадобятся:
- 200 штук раскрывшихся цветков без стеблей;
- 750 граммов сахара;
- один лимон;
- пол-литра воды.
Цветки нужно тщательно промыть, залить горячей водой в эмалированной кастрюле и проварить 10 минут. Затем добавьте нарезанный лимон и оставьте настаиваться еще 20 минут. По истечении этого времени слейте воду в отдельную емкость, сами одуванчики отожмите руками. В отвар добавьте сахар, перемешайте и варите 20-30 минут на слабом огне. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам и убирайте на хранение в темное прохладное помещение.
Варенье из одуванчиков с апельсином
Вам понадобятся:
- полкилограмма раскрытых цветков без стеблей;
- полтора килограмма сахара;
- четыре апельсина;
- два лимона;
- три литра воды.
Цветки промойте или переберите руками, апельсины нарежьте кусочками и вместе с одуванчиками залейте водой. Смесь нужно варить час, после чего процедить и отжать жмых. На каждый литр отвара нужно добавить 750 граммов сахара и сок двух лимонов. Далее поставить вариться еще на час без крышки, а затем разлить в стерилизованные банки.
Смотрите видео о том, как приготовить варенье из одуванчиков:
@kharakternyk_show
Варенье из одуванчиков♬ оригинальная аудиозапись - kharakternyk_show
Читайте также:
- Как пожарить рыбу без запаха, как в ресторане: об этом методе знают единицы
- Без яиц и термометра: как приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
- Маринованный лук получится хрустящим и сочным: шикарный рецепт к мясу и рыбе
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
