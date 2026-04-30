"Недоработал как мужчина": известный актер дважды развелся с женой

Константин Октябрьский решился на откровения о личной жизни.

Константин Октябрьский - развод с женой

Известный актер и ведущий Константин Октябрьский откровенно рассказал о втором разводе с супругой. В интервью Алине Доротюк звезда проектов "Крепостная" и "Первые ласточки" не скрывал своей вины в том, что отношения завершились спустя 10 лет после начала.

По словам Октябрьского, инициатором развода выступила его жена Самира. Актер отметил, что мог не оправдать ожидания супруги в плане эмоциональной поддержки.

"Очередной кризис, с которым не смогли справиться. Наверное, я где-то недоработал как мужчина. Не было тех чувств, на которые она заслуживала, на которые она рассчитывала, того уважения, любви", — высказался знаменитость.

История отношений Константина и Самиры действительно неординарна — пара была вместе 10 лет и воспитывает двоих детей. Супруги уже разводились, но спустя время решили дать отношениям второй шанс и снова заключили брак. К сожалению, сохранить чувства не получилось. Актер отметил, что, несмотря на всю сложность отношений, измен в браке не было.

"Я ей многим обязан, она удивительная женщина. Она очень хорошая мать. Она мудрая, умная. Когда я строил карьеру, она была с детьми, занималась обустройством дома. Вот поэтому я очень ее уважаю, ценю за это", — поделился Октябрьский.

Про персону: Константин Октябрьский Константин Октябрьский был актером "Большая разница по-украински" и ведущим "Орел и решка. Шоппинг", сообщает Википедия. С 2020 года ведет шоу "Утро дома" на канале "ДОМ" вместе с другой украинской телеведущей Лилией Ребрик. Снимался в сериалах "Крепостная", "Первые ласточки", "Мое кино" и "Госпиталь".

