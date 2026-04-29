Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Что узнаете:
- Чем заменить туалетную бумагу
- Что такое "умный" унитаз
- Почему "умный" унитаз лучше, чем туалетная бумага
Вы будете удивлены, но во многих городах и странах уже отказываются от использования туалетной бумаги. В современном мире есть технологии, которые помогают еще лучше следить за гигиеной, чем салфетки или бумага. О новом тренде рассказывает Infobae.
Чем заменить туалетную бумагу
В мире активно набирают популярности биде и "умные" туалеты". Такие унитазы наиболее популярны в азиатских странах. При этом они становятся более доступными и в странах Европы, а также в Латинской Америке.
В "умном" туалете есть не только обычная функция унитаза, а и биде, и другие передовые технологии. В Японии это устройство стало уже незаменимым. Оно обеспечивает лучшую гигиену обычной водой, чем туалетная бумага или другие подобные средства.
Интересно то, что человек сам может регулировать температуру, давление и направление струи воды. Все это возможно благодаря встроенной цифровой панели, боковой кнопки или пульта дистанционного управления. В некоторых устройствах добавлена даже функция сушки горячим воздухом.
В современных моделях даже есть датчики, которые реагируют на приближение человека. Благодаря этой функции автоматически открывается и закрывается крышка, запускается слив воды. На некоторых "умных" унитазах можно включить подогрев сидений, что делает процесс более комфортным. А функция ультрафиолетовой стерилизации помогает бороться с микробами и бактериями.
Смотрите видео о том, что такое "умный" унитаз:
В чем польза "умных" туалетов
Использование биде или "умных" туалетов позволяет сократить использование туалетной бумаги, влажных салфеток. Кстати, если обычная туалетная бумага может растворяться в воде, то влажные салфетки не могут. Они засоряют канализацию, очистные сооружения.
Несмотря на то, что из-за использования таких унитазов может увеличиться потребление воды, но в то же время это позволит уменьшить количество отходов. Этот метод экологичный и более щадящий для кожи.
Смотрите видео о том, как выбрать унитаз:
Ранее Главред рассказывал, как удалить известковый налет в унитазе за 30 секунд. От каменного налета, который не отмывает даже Доместос, можно избавиться с помощью обычной пемзы. Она является эффективным и экологичным средством для удаления застарелого известкового налета, мочевого камня и ржавчины в унитазе.
Также стало известно, зачем наши бабушки засыпали соль в раковину и унитаз. Соль обладает природными антисептическими и очищающими свойствами. Если насыпать ее в слив раковины или в унитаз и смыть теплой водой, она помогает растворить налет и мелкие загрязнения, которые накапливаются внутри труб. Благодаря этому исчезает источник запаха, а сама система становится чище. Важно использовать именно тёплую, а не горячую воду, чтобы не повредить керамику или пластиковые элементы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред