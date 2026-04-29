Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2026, 20:49
Во многих странах уже не могут представить свою жизнь без "умных" унитазов.
Чем заменить туалетную бумагу / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • Чем заменить туалетную бумагу
  • Что такое "умный" унитаз
  • Почему "умный" унитаз лучше, чем туалетная бумага

Вы будете удивлены, но во многих городах и странах уже отказываются от использования туалетной бумаги. В современном мире есть технологии, которые помогают еще лучше следить за гигиеной, чем салфетки или бумага. О новом тренде рассказывает Infobae.

Чем заменить туалетную бумагу

В мире активно набирают популярности биде и "умные" туалеты". Такие унитазы наиболее популярны в азиатских странах. При этом они становятся более доступными и в странах Европы, а также в Латинской Америке.

видео дня

В "умном" туалете есть не только обычная функция унитаза, а и биде, и другие передовые технологии. В Японии это устройство стало уже незаменимым. Оно обеспечивает лучшую гигиену обычной водой, чем туалетная бумага или другие подобные средства.

Интересно то, что человек сам может регулировать температуру, давление и направление струи воды. Все это возможно благодаря встроенной цифровой панели, боковой кнопки или пульта дистанционного управления. В некоторых устройствах добавлена даже функция сушки горячим воздухом.

В современных моделях даже есть датчики, которые реагируют на приближение человека. Благодаря этой функции автоматически открывается и закрывается крышка, запускается слив воды. На некоторых "умных" унитазах можно включить подогрев сидений, что делает процесс более комфортным. А функция ультрафиолетовой стерилизации помогает бороться с микробами и бактериями.

Смотрите видео о том, что такое "умный" унитаз:

В чем польза "умных" туалетов

Использование биде или "умных" туалетов позволяет сократить использование туалетной бумаги, влажных салфеток. Кстати, если обычная туалетная бумага может растворяться в воде, то влажные салфетки не могут. Они засоряют канализацию, очистные сооружения.

Несмотря на то, что из-за использования таких унитазов может увеличиться потребление воды, но в то же время это позволит уменьшить количество отходов. Этот метод экологичный и более щадящий для кожи.

Смотрите видео о том, как выбрать унитаз:

Ранее Главред рассказывал, как удалить известковый налет в унитазе за 30 секунд. От каменного налета, который не отмывает даже Доместос, можно избавиться с помощью обычной пемзы. Она является эффективным и экологичным средством для удаления застарелого известкового налета, мочевого камня и ржавчины в унитазе.

Также стало известно, зачем наши бабушки засыпали соль в раковину и унитаз. Соль обладает природными антисептическими и очищающими свойствами. Если насыпать ее в слив раковины или в унитаз и смыть теплой водой, она помогает растворить налет и мелкие загрязнения, которые накапливаются внутри труб. Благодаря этому исчезает источник запаха, а сама система становится чище. Важно использовать именно тёплую, а не горячую воду, чтобы не повредить керамику или пластиковые элементы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
21:01Фронт
20:35Мир
20:00Синоптик
Популярное

Ещё
Последние новости

21:20

21:01

20:51

20:49

20:35

20:00

19:59

19:55

19:13

19:08

19:03

18:57

18:50

18:40

18:34

18:26

18:24

18:17

18:15

17:46

17:28

17:22

17:14

17:11

16:52

16:49

16:36

16:33

16:23

16:00

15:54

15:22

15:15

15:15

15:14

15:14

15:09

15:08

14:55

14:54

14:48

14:37

14:34

14:22

14:02

13:56

13:34

13:31

13:26

13:17

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять