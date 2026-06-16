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Суперкомпьютер предсказал победителя: кто выиграет ЧМ-2026

Алексей Тесля
16 июня 2026, 02:05
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Модель, разработанная учёными Ливерпульского университета, провела 1000 симуляций соревнования.
чемпионат мира
Назван победитель ЧМ-2026 / Коллаж: Главред, фото: Facebook/fifaworldcup

Главное:

  • Модель ИИ Ливерпульского университета провела 1000 симуляций соревнования
  • Фаворитом считается Испания — её шансы на победу оцениваются в 26,1%

Чемпионат мира по футболу FIFA продолжается, и по мере приближения финала 19 июля команды постепенно выбывают из борьбы за титул.

На этом фоне суперкомпьютер определил, какие сборные имеют наибольшие шансы на итоговую победу в турнире, пишет Daily Mail.

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Модель, разработанная учёными Ливерпульского университета, провела 1000 симуляций соревнования, чтобы оценить вероятность успеха каждой команды.

Согласно полученным данным, главным фаворитом считается Испания — её шансы на победу оцениваются в 26,1%. Далее следуют Англия (17%), Франция (13,5%), Аргентина (12,4%) и Португалия (10,6%).

Как отметил доктор Бенджамин Холмс, расчёты в целом совпадают с прогнозами букмекеров, однако неожиданным "тёмным конём" модели стала Норвегия с вероятностью триумфа 3,6%.

Кроме того, система спрогнозировала и возможного обладателя "Золотой бутсы". По расчётам, наибольшие шансы имеют норвежец Эрлинг Холанд и испанец Микель Оярсабаль — каждому из них модель прогнозирует в среднем около 5,2 забитых мячей за турнир.

Для анализа результатов матчей суперкомпьютер использует технологии машинного обучения, учитывая не только индивидуальные навыки игроков, но и предполагаемое взаимодействие внутри команды на поле.

РФ в мировом спорте: ключевой вопрос повестки

Как ранее сообщалось, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году международное спортивное сообщество заняло жёсткую позицию и ввело санкции против РФ. Российские команды и спортсмены были отстранены от участия в ряде соревнований, а многие атлеты лишились возможности выступать на международной арене.

Однако со временем подход ряда спортивных организаций начал меняться. Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении определённых условий. В частности, атлеты должны были подтвердить отсутствие поддержки военных действий в Украине и не иметь связей с военными структурами РФ.

Как сообщал Главред, ранее Александр Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена в поединке, который проходил в Египте у пирамид в Гизе. В 11-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун и пошел в атаку.

Напомним, ранее украинские спортсменки устроили молчаливый протест во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.

Как сообщалось, украинец Александр Бондарев стал чемпионом "Формулы-4" Ближнего Востока, впервые в истории Украины завоевав титул в этой серии. В решающей гонке в Катаре пилот занял 5-е место.

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Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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