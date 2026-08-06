"Не морю себя голодом": супермодель Victoria's Secret раскрыла свой секрет

Популярная британская супермодель поделилась своими секретами красоты.

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Леоми Андерсен раскрыла главный секрет / Коллаж Главред, фото Instagram/leomieanderson

Кратко:

О чем рассказала модель

Чем она не злоупотребляет

Британская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Леоми Андерсон рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру без строгих ограничений в питании. По словам модели, главный секрет заключается не в диетах, а в сбалансированном образе жизни и регулярной физической активности.

Как сообщает Daily Mail, 32-летняя Андерсон призналась, что никогда не придерживается экстремальных систем питания и не заставляет себя голодать ради работы.

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Леоми Андерсен о фигуре / Фото Instagram/leomieanderson

Вместо этого она старается выбирать полезные продукты, внимательно относится к размеру порций и позволяет себе любимую еду без чувства вины.

Особое внимание модель уделяет тренировкам. По ее словам, спорт помогает ей не только поддерживать форму, но и справляться со стрессом. В программу занятий входят силовые упражнения, кардио и растяжка, а главной мотивацией остается хорошее самочувствие, а не цифра на весах.

Андерсон также подчеркнула, что не считает нужным стремиться к навязанным стандартам красоты. Она уверена, что здоровье и уверенность в себе гораздо важнее, чем попытки соответствовать чужим ожиданиям.

Леоми Андерсен о фигуре / Фото Instagram/leomieanderson

Кроме того, модель рассказала, что старается высыпаться, пить достаточно воды и не злоупотреблять алкоголем. По ее мнению, именно эти простые привычки сильнее всего отражаются на внешности и помогают сохранять энергию даже при напряженном графике.

"Я никогда не сижу на жестких диетах. Мне важно чувствовать себя здоровой и сильной, а не просто худой", - отметила Леоми Андерсон.

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О персоне: Леоми Андерсон Леоми Андерсон - британская модель. С 2015 по 2018 год участвовала в четырёх показах Victoria’s Secret Fashion Showподряд, а в 2019 году стала ангелом Victoria’s Secret.

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