'Украинский Хатико': пса оставили посреди поля, но он никуда не уходит и ждет хозяев

Кратко:
- Собака уже вторую неделю лежит у трассы между Бердичевом и Чудновом
- Животное, вероятно, домашнее
- Неравнодушные люди ищут для собаки приют или новый дом
В Житомирской области у трассы уже вторую неделю не покидает своего места собака, которую, вероятно, оставили посреди поля. Животное лежит у дороги и, по словам очевидцев, не покидает место, где её нашли.
Неравнодушные люди предполагают, что она ждет хозяев, и ищут для нее приют или новый дом.
Об истории собаки рассказала пользовательница Threads @raya.perina. По её словам, животное лежит у трассы между Бердичевом и Чудновом, недалеко от поворота на Тютюнники.
"С обеих сторон поле, до деревень далеко. Она лежит прямо у дороги. Не убегает, не ищет еду - просто лежит на одном месте. Кто-то вывез и оставил", - предполагает автор поста.
Неравнодушные люди уже подкармливают животное и оставляют ему воду. Судя по поведению, собака домашняя - она кроткая и легко идет на контакт с людьми.
"Очень кроткая девочка, совсем ручная. Видно, что домашняя", - говорится в посте.
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Об источнике: Threads
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