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"Украинский Хатико": пса оставили посреди поля, но он никуда не уходит и ждет хозяев

Инна Ковенько
6 августа 2026, 18:15
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Собака уже две недели находится у дороги и практически не покидает выбранное место.
'Украинский Хатико': пса оставили посреди поля, но он никуда не уходит и ждет хозяев
У трассы в Житомирской области уже вторую неделю ждет хозяев домашняя собака / Коллаж: Главред, фото: threads.com/@raya.perina

Кратко:

  • Собака уже вторую неделю лежит у трассы между Бердичевом и Чудновом
  • Животное, вероятно, домашнее
  • Неравнодушные люди ищут для собаки приют или новый дом

В Житомирской области у трассы уже вторую неделю не покидает своего места собака, которую, вероятно, оставили посреди поля. Животное лежит у дороги и, по словам очевидцев, не покидает место, где её нашли.

Неравнодушные люди предполагают, что она ждет хозяев, и ищут для нее приют или новый дом.

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Об истории собаки рассказала пользовательница Threads @raya.perina. По её словам, животное лежит у трассы между Бердичевом и Чудновом, недалеко от поворота на Тютюнники.

"С обеих сторон поле, до деревень далеко. Она лежит прямо у дороги. Не убегает, не ищет еду - просто лежит на одном месте. Кто-то вывез и оставил", - предполагает автор поста.

Неравнодушные люди уже подкармливают животное и оставляют ему воду. Судя по поведению, собака домашняя - она кроткая и легко идет на контакт с людьми.

"Очень кроткая девочка, совсем ручная. Видно, что домашняя", - говорится в посте.

'Украинский Хатико': пса оставили посреди поля, но он никуда не уходит и ждет хозяев
У трассы в Житомирской области уже вторую неделю ждёт хозяев домашняя собака / Фото: скриншот поста в Threads

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Об источнике: Threads

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