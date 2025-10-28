Собаки из Чернобыля удивили волонтеров: что необычного в их внешнем виде (фото)

Члены организации Dogs of Chernobyl заметили нескольких собак с синей шерстью.

В Чернобыле обнаружили собак с синей шерстью / Коллаж: Главред, фото: Instagram cleanfuturesfund

О чем идет речь:

В Чернобыле впервые заметили собак с синей шерстью

Волонтеры предполагают химическое воздействие, животные выглядят активными и здоровыми

Чернобыльские собаки имеют иммунитет к радиации, тяжелым металлам и загрязнению

В зоне Чернобыля зафиксировано необычное явление - несколько собак внезапно приобрели синий окрас шерсти. Это первый подобный случай, который заметили волонтеры организации Dogs of Chernobyl.

Что происходит?

По данным Clean Futures Fund, еще неделю назад эти животные имели обычный окрас. Причины изменения цвета пока неизвестны. Волонтеры предполагают, что собаки могли контактировать с химическим веществом, но точных данных нет.

Состояние животных

Несмотря на странный вид, собаки остаются активными и здоровыми. Местные жители также обратили внимание на необычный цвет и спрашивают о его происхождении.

Как сообщает Daily Mail, эти собаки - потомки домашних животных, брошенных после аварии 1986 года. Исследование 2024 года показало, что они развили иммунитет к радиации, тяжелым металлам и загрязнению - своеобразную "суперсилу" выживания.

