Размах крыльев до 10 см: в Чернобыле заметили аномальную бабочку-монстра

- В Чернобыльской зоне заметили бражника тополевого, одну из крупнейших бабочек Украины
- Свое название получил из-за того, что его гусеницы питаются листьями тополя, осины и ивы
В Чернобыльском заповеднике зафиксировали одну из крупнейших украинских бабочек - бражника тополевого, размах крыльев которого может достигать 10 см. Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
"Его буро-серая окраска с нечеткими линиями и пятнами прекрасно маскирует его среди коры и опавших листьев. В покое он сидит с опущенными вниз крыльями и выглядит как увядший листок тополя - попробуй найти!" - говорится в сообщении.
Свое название вид получил благодаря тому, что гусеница питается листьями тополя, осины, а иногда и ивы.
В августе можно встретить взрослых гусениц - они перестают питаться, опускаются в почву и окукливаются.
"Гусеница имеет ярко-зеленую окраску и характерный рог на заднем конце. В начале августа уже можно найти взрослых гусениц, которые скоро прекратят питаться, опустятся в подстилку и окукливаются. Куколки зимуют в почве, а весной из них выходят новые бабочки", - отмечают в заповеднике.
Интересно, что взрослые бражники вообще не питаются, у них даже нет хоботка. Все запасы энергии они накапливают еще в личиночной стадии.
Об источнике: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - природоохранная территория в Украине, биосферный заповедник. Расположен в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Образован Указом Президента Украины от 26 апреля 2016 года на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (ЗВиЗБ(О)В).
Площадь Заповедника составляет 226 269,5 га - это самая большая единица природно-заповедного фонда на территории Украины, ведь до этого крупнейшим природным заповедником Украины был Крымский природный заповедник с площадью 44 000 га.
Официальный слоган: "Место, где природа может быть собой", пишет Википедия.
