Размах крыльев до 10 см: в Чернобыле заметили аномальную бабочку-монстра

Бабочка имеет буро-серую окраску, что обеспечивает идеальную маскировку.

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали одну из крупнейших украинских бабочек - бражника тополевого, размах крыльев которого может достигать 10 см. Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Его буро-серая окраска с нечеткими линиями и пятнами прекрасно маскирует его среди коры и опавших листьев. В покое он сидит с опущенными вниз крыльями и выглядит как увядший листок тополя - попробуй найти!" - говорится в сообщении.

Свое название вид получил благодаря тому, что гусеница питается листьями тополя, осины, а иногда и ивы.

В августе можно встретить взрослых гусениц - они перестают питаться, опускаются в почву и окукливаются.

"Гусеница имеет ярко-зеленую окраску и характерный рог на заднем конце. В начале августа уже можно найти взрослых гусениц, которые скоро прекратят питаться, опустятся в подстилку и окукливаются. Куколки зимуют в почве, а весной из них выходят новые бабочки", - отмечают в заповеднике.

Интересно, что взрослые бражники вообще не питаются, у них даже нет хоботка. Все запасы энергии они накапливают еще в личиночной стадии.

